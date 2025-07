Cerrar el círculo del reciclaje comienza en el aula

No se trata solo de saber en qué caneca va el papel y en cuál va el plástico. El verdadero reciclaje comienza con el conocimiento y termina con la acción, y ese proceso debe cultivarse desde la primera infancia. Los niños y niñas que hoy aprenden sobre separación de residuos, residuos aprovechables y no aprovechables, compostaje y economía circular, serán los adultos que mañana no verán el reciclaje como una obligación, sino como parte natural de su día a día.