El futuro no se construye con burnout

En Colombia, ser el primero en llegar y el último en irse no es solo una costumbre: es una medalla. Se premia al que responde correos en vacaciones, al que nunca dice que no, al que vive para trabajar. Esta cultura del sacrificio —aparentemente heroica— se ha convertido en una trampa silenciosa que desgasta emocionalmente, excluye a las mujeres y perpetúa la ineficiencia. Y lo más grave: está afectando el bienestar de las futuras generaciones.

La cultura, ese marco invisible que define lo que admiramos y lo que castigamos, también moldea nuestras dinámicas laborales. En muchas organizaciones colombianas, el compromiso se mide en horas, no en resultados. Se aplaude la hiperdisponibilidad, aunque eso implique renunciar al descanso, a la familia o a la salud mental. Pero glorificar el sacrificio tiene un costo: el cuerpo y la mente tienen límites. Y cuando se ignoran, aparece el burnout, una epidemia silenciosa que ya afecta a más del 60 % de los trabajadores en América Latina, según la OMS.

Este modelo no impacta a todos por igual. Para las mujeres, y especialmente para las madres, la exigencia se multiplica. Muchas enfrentan una decisión cruel: frenar su carrera para cuidar o seguir adelante cargando con la culpa de no estar lo suficiente. Ambas opciones implican pérdidas profundas. Y no solo para ellas: la ciencia ha demostrado que la ausencia emocional y física de la figura materna durante los primeros años de vida tiene efectos duraderos en la salud mental y el desarrollo de los niños.