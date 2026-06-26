La ventaja no está en el plan, sino en la capacidad de evolucionar

Hay una idea que le ha hecho mucho daño al mundo empresarial: creer que la estrategia es un simple documento. Un archivo bien presentado, una jornada de planeación con post-its, una matriz elegante y un tablero de indicadores. Todo eso puede tener valor, sí. Pero la realidad es más exigente: una empresa no es estratégica porque planea mucho, sino porque sabe leer la realidad, aprender de ella y ajustar el rumbo sin perder la dirección.

Ahí es donde la visión estratégica del académico Henry Mintzberg, reforzada por el consultor colombiano Alejandro Salazar, sigue siendo tan incómoda como vigente.

Durante años se nos enseñó que una organización seria era aquella capaz de preverlo todo: riesgos, crecimiento, movimientos de la competencia y escenarios a cinco años. Pero el mercado no es estático. Cambian los clientes, la regulación, la tecnología y los equipos. Pretender que un plan redactado en enero permanezca intacto hasta diciembre no siempre es una señal de disciplina; muchas veces significa desconexión.

El problema no es planear, si no idolatrar el plan.

Cuando el plan se convierte en dogma, la organización deja de pensar y empieza a obedecer. Y una empresa que solo obedece lo que escribió ayer termina reaccionando tarde frente a lo que está ocurriendo hoy. Esa rigidez no produce control; produce ceguera. Lo más peligroso no es no tener estrategia. Lo más peligroso es creer que se tiene porque existe una presentación bien diseñada, mientras la realidad ya va por otro camino.

Por eso la estrategia no puede entenderse sólo como intención. También debe entenderse como patrón. La estrategia real de una empresa no es únicamente la que declara en su planeación anual, sino la que revela en sus decisiones repetidas. Es la que se ve en la forma en que asignan recursos, contratan talento, atienden clientes, definen prioridades y responden a la presión.

Esa es una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿cuál es la estrategia real de su empresa? ¿La que aparece en el documento o la que se evidencia en la operación de cada semana? Porque si el discurso dice una cosa, pero la conducta muestra otra, la estrategia verdadera no es la escrita; es la vivida.

Este enfoque también obliga a desmontar una separación que durante mucho tiempo se trató como sagrada: primero se formula y luego se ejecuta. En la práctica, la ejecución también piensa. La operación enseña, el mercado corrige y el cliente revela. El equipo detecta señales que ninguna mesa de planeación alcanza a prever por completo. Ejecutar bien no es solo cumplir tareas; es convertir la experiencia en criterio y las señales dispersas en mejores decisiones.

Pero aquí conviene hacer una precisión importante. La estrategia emergente no es una licencia para el desorden. No es improvisación elegante ni discurso moderno para justificar la falta de foco. Muchas empresas dicen que “fluyen con el mercado”, cuando en realidad cambian de dirección cada semana, reaccionan sin método y confunden flexibilidad con inconsistencia.

La flexibilidad estratégica exige, paradójicamente, una estructura sólida. Solo una organización con identidad, prioridades claras, métricas útiles y procesos consistentes puede ajustar el camino sin perder el propósito. Lo emergente no reemplaza a la estructura; la exige. Sin base, el cambio no se interpreta, se padece.

Por eso, más que enfrentar estrategia tradicional contra estrategia emergente, lo que corresponde es integrarlas con madurez. La dirección debe ser clara y el propósito debe ser firme. Las prioridades críticas no pueden negociarse cada vez que cambia el viento. Pero el camino sí debe tener apertura al aprendizaje. La organización necesita flexibilidad y la capacidad de reinterpretar, corregir y rediseñar cuando la realidad lo demande.

Las empresas maduras no son las que siguen el plan al pie de la letra, como si la disciplina consistiera en ignorar el contexto. Son las que saben distinguir qué debe sostenerse y qué debe cambiar. No son las que controlan todo, sino las que saben gobernar el cambio sin diluir su esencia.

La estrategia emergente no mata la planeación; la vuelve viva. Y hoy, en un entorno que cambia más rápido que nuestros modelos mentales, una estrategia viva vale más que un plan perfecto muerto.

Paula Andrea Restrepo Giraldo, fundadora y CEO de SIGMACORE