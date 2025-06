Mujer encantadora: el nuevo liderazgo desde el ser

Hace algunos años, alguien me dijo: “Claudia, tú eres una mujer encantadora”. En ese momento lo tomé como un bonito halago. Pero con el tiempo, esa palabra quedó resonando en mi interior.

La vida —mi camino como empresaria, mamá, esposa y formadora— me llevó a descubrir que ser encantadora no es una cualidad superficial, sino una forma profunda de habitar la vida. Es una energía que transforma, que construye, que inspira.

Así nació uno de los proyectos más significativos de mi vida: Mujer Encantadora, un modelo propio construido desde mi experiencia, que resume los pilares que, con los años, me han sostenido y que hoy comparto con otras mujeres que desean evolucionar desde su esencia.

Una mujer encantadora no es una mujer perfecta. Es una mujer que se trabaja a sí misma para ser consciente, firme, compasiva y coherente en cada rol que ocupa.

En el entorno corporativo, esto le permite tomar decisiones con criterio, poner límites sanos y actuar desde la claridad, no desde la reactividad.

No se trata de ego, sino de respeto propio, en 4 dimensiones Cuerpo, Mente, Espíritu y Emociones. En el trabajo, esto se traduce en establecer relaciones más sanas, priorizar el autocuidado sin culpa, y no negociar su valor por aprobación externa. Una mujer con amor propio no se apaga para que otros brillen: se expande, e inspira a los demás a hacer lo mismo.