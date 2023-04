¿Amor tóxico? Esta mujer le dejó un “regalito” a su novio y se volvió viral

En redes sociales se viralizó la forma que encontró una mujer para ‘alejar’ a quienes busquen acercarse a su pareja, pero su ‘estrategia’ despertó diferentes reacciones. Hay quienes optan por exhibir a sus parejas, sin importar las críticas o comentarios que puedan suscitar.

Esta semana un caso similar se registró en Mazatlán, México, y en plena vía pública. Una usuaria registró cómo quedó el carro de un hombre (aparentemente por la pareja). “No le hablen, está casado”, es la inscripción que se observa en la parte trasera del carro y no se limita a ese solo escrito, pues prácticamente todo el carro contiene mensajes, como si no quisieran dejar lugar a dudas sobre un compromiso.

La escena fue compartida por la tiktoker @dafne esta semana y se acerca a las 23 millones de visualizaciones, mientras que los comentarios son casi 26.000. Otros de los escritos (resaltados por el color blanco del automóvil) decían: “te amo y la que soporte”, junto a algunos corazones.

Relación "tóxica" se viralizó en redes sociales (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Jonathan Knowles

“Si un famoso es mi esposo haría lo mismo”; “Lo que te espera”; “Yo creo que no está casado”; “Pero no tiene compromiso, ¿verdad?”; “Todo risa hasta que sale tu nombre”; “Qué locura que te hagan eso, si tienes al lado tuyo así, ¿para qué quieres enemigos?”; “Ya veo mi carro (así) de aquí a unos años”, “Hermosas estampas, justo para cuando mi esposo compre su carro”.

¿Una escena de celos?

También en la ciudad mexicana de Mazatlán se viralizó un video en el cual una joven dejó entrever su disgusto porque sacaron a bailar a su pareja. El incidente se difundió el 21 de febrero en la noche durante una comparsa integrada por decenas de mujeres.

Entre los espectadores había una pareja y la novia de la relación no dudó en empujar a una integrante de la danza, lo que desató la tensión, al punto que el hombre tuvo que intervenir. El altercado se desató en plena calle y también fue blanco de un sinnúmero de reacciones.

Escena de celos se registró durante comparsa (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

“Mi esposo y yo fuimos al carnaval de Jalisco y bailó con todas; yo lo grabé”; “Yo ni celosa soy y no me llevan al carnaval”; “Sal de ahí, amigo”; “Pero, ¿qué tiene de malo? Por eso salgo solo”; “La verdad yo he estado en carnavales, y hay chicas que lo hacen con intención... sabiendo que están con las novias”; “No me río porque perfectamente puedo ser yo”.

Así descubrió infidelidad

En otro hecho aislado, una mujer contó cómo descubrió que su esposo le estaba siendo infiel y, para ello, se valió de una estrategia ‘atípica’, pero que finalmente la llevó a la ‘verdad’. La usuaria se identifica en TikTok como @Quepecadoigualaoficial y dividió en tres clips su anécdota.

La mujer reveló que estaba casada desde hacía 18 años y evocó el principio de la relación cuando, según ella, su única labor era cocinar porque de lo demás se encargaría él. Así fue como usualmente le alistaba la comida para llevar a su trabajo; pero, después de un tiempo, observó cómo los alimentos regresaban prácticamente ‘intactos’.

Descubre infidelidad con un laxante. - Foto: Fotograma / 02:36 / TikTok @quepecadoigualaoficial

Su molestia llevó a detener, por un tiempo, la preparación de los mismos hasta cuando su pareja le pidió volver a cocinarle. Para ese entonces otra mujer le contó que en la empresa de aquel hombre una nueva secretaria “andaba detrás” de él y fue ahí cuando decidió poner laxante en la comida para descubrir si su esposo estaba compartiendo el almuerzo con la nueva empleada y si eso era sinónimo de infidelidad.

“Al mediodía me llama mi marido y me dice que si el queso estaba vencido (...) Ellos tenían una reunión y la otra mujer también comió los chilaquiles, se los compartían. Estaban en una reunión con los supervisores y a la fulana se le salió uno con premio. Después de eso la tipa se murió de la vergüenza y dijo que tenía problemas intestinales”, manifestó la creadora de contenido.