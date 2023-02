Argentina y Ecuador están en alerta por casos confirmados de gripe aviar

Gran preocupación hay por estos días en Argentina luego de que se confirmaran los primeros ocho casos de influenza aviar H5 en aves silvestres y de traspatio. La confirmación de los casos positivos se dio en el marco de las acciones de vigilancia y de emergencia sanitaria que se declaró durante la última semana, buscando que un plan para que esta enfermedad no ingrese a un circuito comercial.

Según informó, por medio de un comunicado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) indicó que los casos confirmados de esta enfermedad fueron encontrados en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Salta y Jujuy.

El Senasa aclaró que fueron encontrados cinco casos en la provincia de Córdoba (centro), uno en Salta y otro en Jujuy (norte) y uno en Santa Fe (este). Pero este martes 21 de febrero se confirmaron tres casos más en las localidades de Villa del Rosario, Baldisera y Deheza en la provincia de Córdoba.

Pero la preocupación no es solo en Argentina, ya que este martes 21 de febrero también se confirmó el primer caso de gripe aviar en Ecuador. “Se confirmó el primer caso de influenza A-H5 (gripe aviar) en una niña de 9 años, en la provincia de Bolívar”, en el centro andino, manifestó el Ministerio de Salud del vecino país en un comunicado.

Según se explica en el comunicado, la infección se habría dado por un contacto directo de la menor de edad con aves que tenían la gripe aviar, lo que automáticamente hizo que la niña quedara contagiada.

Los focos de gripe aviar ponen en alerta a Argentina y Ecuador. - Foto: Getty Images

Ecuador había declarado emergencia zoosanitaria desde el 30 de noviembre de 2022 y por 90 días, luego de detener un brote de influenza aviar en aves de corral. Esto, justamente, había sucedido en una zona del país en la que apareció nuevamente un foco de la enfermedad durante esta semana.

Según las informaciones oficiales, por ahora no se ha presentado ningún otro caso de la gripe aviar en humanos en Ecuador, sin embargo, la alerta es máxima, evitando que la enfermedad se pueda propagar rápidamente.

¿Cómo un humano se puede contagiar de gripe aviar?

Desde finales de 2022 se mantiene el brote de gripe aviar en algunos países de Latinoamérica, y luego de que se presentaran unos pocos casos en los que esta enfermedad se traspasó a humanos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado para guardar precaución, a pesar de insistir en el bajo porcentaje de riesgo a que esta situación se siga presentando en personas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que tras el crecimiento en los casos de gripe aviar en la región, no se debe dejar a un lado, sino que, por el contrario, estos “deben ser vigilados de cerca”, para mantener un análisis que evite mayores tragedias, según recoge la agencia Reuters.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“No podemos dar por sentado que esto seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier cambio en el statu quo”, insistió el alto funcionario, al referirse a los traspasos del virus a humanos, indicando que la posibilidad sigue siendo baja y no representa un peligro.

Por su parte, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este virus es de baja patogenicidad, lo que quiere decir que tiene baja probabilidad de generar una enfermedad en el huésped; pese a esto, las aves que llegan a experimentar un padecimiento por cuenta de la gripe aviar tienen una alta tasa de mortalidad.

En Colombia el ICA tiene identificados 12 focos de gripe aviar. - Foto: Instituto Colombiano Agropecuario

Según los expertos, el contagio a humanos no es común y es difícil que se presente, pues el virus no tiene la capacidad de adherirse a las vías respiratorias aéreas de los humanos. Otra de las noticias que genera algo de tranquilidad para la humanidad, es que no hay evidencia de un contagio persona a persona.

La manera en la que un humano podría contagiarse con el virus es estando en contacto con las heces de una ave que esté contaminada con el virus; es decir, si los ojos, la boca o las fosas nasales de una persona se ven expuestas a superficies y ambientes contaminados por heces de animales que tienen el virus, por ende la probabilidad de contagio es bastante baja tal y como lo ha aclarado la OMS, organización que mantiene especial control sobre los casos reportados en las diferentes latitudes del planeta.