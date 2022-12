Así fue la cruel broma que una mujer en su trabajo le hizo a su expareja, ¿usted qué haría?

La joven apareció en un video contando esa particular experiencia.

Hay una frase que dice que existe un tiempo para todo y eso implica que, en varias situaciones, las personas deban comportarse de terminada manera. Por ejemplo, al estar laborando hay normas que cada empresa dispone para sus trabajadores y, si se infringen, pueden terminar en un despido.

Eso fue precisamente lo que le sucedió a una usuaria que se viralizó en redes, pues comentó que lo que inició como una inocente broma resultó siendo el último día de su trabajo. Su nombre es Ángela, una mujer de origen latino, que comenzó a ser mencionado en las plataformas tras contar su peculiar historia en TikTok, donde tiene más de 22 mil seguidores.

Resulta que la joven tiktoker estaba trabajando en una farmacia, cuando al establecimiento llegó su excompañero sentimental.

Enseguida, el hombre pidió una caja de preservativos. No obstante, por lo que contó la mujer, parece ser que la relación que sostuvo con él no terminó de la mejor manera posible. Entonces, en redes, la joven procedió a detallar su “venganza”, la cual, aunque solo fue una broma, muchos catalogaron como “irresponsable”.

“Para mi ex que vino de casualidad a la farmacia que yo trabajo a comprar condones, fíjate la fecha de vencimiento porque me confundí y creo que te di unos que ya vencieron”, dijo Ángela en un video que fue borrado después de su perfil. Si embargo, aún se mantienen capturas de pantalla de su particular confesión.

De acuerdo con recopilaciones del portal Mag, en su momento, el reciente video que fue eliminado alcanzó millones de reproducciones. Además, varios usuarios digitales comentaron que si bien solo fue una broma, utilizar preservativos sobrepasando la fecha de caducidad es peligroso pues puede ocasionar que se rompan en el acto sexual.

En la captura de pantalla, se puede leer que la mujer escribió: “Por hacerme la graciosa me despidieron. Y lo peor de todo es que era fake (falso)”.

Es que, debido a la influencia que tienen los escenarios de interacción social, las declaraciones de la joven llegaron hasta los supervisores del que era su trabajo y la despidieron por “falta de profesionalismo”. En la misma línea, la joven apareció con un filtro de cara de payaso por la situación que vivió.

Y, aunque para uno que otro cibernauta, la joven hizo esto por “despecho”, lo cierto de todo esto es que muchas veces hay que pensar antes de aparecer en las plataformas, ya que hoy en día estas se convirtieron en un medio masivo de comunicación.

A continuación, la imagen que da muestra de la tiktoker con el famoso filtro de payaso que tiene la aplicación china TikTok:

Su broma se convirtió en su último día de trabajo. Foto: TikTok / @angieeban - Foto: TikTok / @angieeban

