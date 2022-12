Video | Vendedora le regaló un café a habitante de calle, pero el sujeto la robó

A través de redes sociales se hizo viral la historia de una joven que, aunque fue amable con un hombre habitante de calle, el sujeto aprovechó ese gesto de confianza para robarla.

El insólito caso, ocurrido en México, está causando indignación y risa en plataformas virtuales, puesto que, a pesar de haber sido amable con el hombre, este no tuvo reparos en asaltarla.

La joven se identificó en Tik Tok como Mena (@mena_asuka), y en su video resaltó que trabaja en un almacén Oxxo en el país centroamericano, cuando en medio de su turno el hombre llegó hasta el local y le preguntó si podía regalarle un café si él traía el vaso, pues ella amablemente accedió y así fue.

Sin embargo, la sorpresa fue cuando pasado alrededor de media hora, según cuenta la joven en su video, el hombre regresó y ella pensando que quería más tinto le abrió la ventana, pero el habitante de calle ahora le exigió 500 pesos mexicanos, alrededor de 120 mil pesos colombianos.

Asustada y sin saber qué hacer, la joven vendedora relató que le preguntó de nuevo al hombre qué sucedía, este le contestó: “sí ya te la sabes, dame 500 y no te hago nada”, y ella le respondió: “te acabo de regalar un café, como me vas a asaltar”, y enseguida cuenta que le enfureció el trato del hombre, puesto que ella lo había atendido con amabilidad.

“Pues así se vive reina, así que apúrate”, fue la respuesta del asaltante tratando de que esta joven le diera el dinero solicitado, sin embargo, Mena afirmó que entre furiosa y temerosa, se negó a darle tal cantidad de efectivo, momento en el que se decidió a cerrar la ventana que los comunicaba, pero el hombre no la dejó.

Así entonces, los dos comenzaron a negociar, y mientras él asaltante le pedía que le diera 200 pesos mexicanos, un poco menos de 50 mil pesos colombianos, la joven le insistía que no le daría tal suma de dinero, hasta que al final quedaron en que solamente recibiría 50 pesos mexicanos, 12 mil pesos colombianos aproximadamente, y con el efectivo, también se llevó una amoestación de la vendedora.

“De verdad que eres una mala persona, te acabo de regalar algo y vienes y me asaltas”, le dijo la joven al asaltante, y agregó que es la segunda vez en la semana que llegan a robarla en su puesto de trabajo.

“Los de Oxxo viendo cómo regala el café”, “La adrenalina del momento te hizo regatear un asalto”, “Casi casi le decías ‘es más mejor tú dame $100′″, “JAJAJAJAJA se fue bien regañado y nomás con 50 pesitos”, “Te falto decirle ‘Pero no lo vuelvas hacer eh’”, “le hubieras dicho que de los $50 le cobrabas el café JAJAJAJAJA”, “si yo hubiera sido el ratero, con esa regañada le diría ‘si, ya me voy, perdón’ jaja”, “50 y te descuento el café”, son algunos de los jocosos comentarios de los usuarios en internet.

El video de la tierna pataleta de un perro que no quiere irse del parque

Un video en las redes sociales se ha viralizado luego de que despertara la risa y la ternura de los internautas, puesto que se ve la “lucha” de un perrito contra sus cuidadores por quedarse más tiempo jugando en el parque. Las imágenes del peludo son increíbles para muchos de los usuarios.

El hecho fue compartido por Nazli Navarro, como se identifica la joven en la red social Tik Tok, y en su cuenta ha venido publicando videos de su mascota, uno de ellos fue el que se viralizó, todo porque se ve cómo el perro se tira al piso y no camina con tal de quedarse en el parque a jugar un rato más.

“Mi perro hace berrinche para no irse del parque”, escribió la joven en el video, en el que se ve al perro protestar para no regresa a casa, y justo cuando su cuidadora hace el amague de volver al parque, entonces corre, pero si se devuelve, entonces se echa en el piso y no anda, un gracioso gesto del peludo que ha divertido a cientos de personas en la red social.

“¡¡¡Claro ejemplo del no me voy, me llevan!!!”, “Te amo, perrito berrinchudo”, “Si saben cómo soy para que me invitan”, “Haz una ruta circular con la que llegues a casa por otro camino, así no lo asocia con irte a casa”, “Haz una ruta circular con la que llegues a casa por otro camino, así no lo asocia con irte a casa” son algunos de los comentarios de los usuarios.