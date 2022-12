Video | El “qué mirás bobo” de Messi ahora es una divertida canción de navidad que se hizo viral

El partido entre las selecciones de Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del mundial de Qatar 2022 ha dejado bastante para hablar entre los hinchas de los dos países, pero también en general en el público futbolero. Tanto así, que las palabras de Lionel Messi ya se volvieron canción en el país sudamericano.

Uno de los momentos más memorables que se vio luego de terminada la tanda de penaltis que dieron como ganadores a los argentinos, que clasificaron a la semifinal del Mundial, fue cuando Lionel Messi, en medio de una entrevista a la prensa de su país, se mostró bastante enojado con un jugador de la selección de Países Bajos.

Después del partido, cuando el ‘10′ atendía a los medios de comunicación, Wout Weghorst se le acercó para dejar atrás el altercado, sin embargo, Leo respondió con un “qué miras, bobo” desafiante, frase que enmarcó lo que fue el tenso final del partido por los cuartos de final de Qatar 2022.

El momento se volvió viral rápidamente en redes sociales, creando todo tipo de meses, vídeos, chistes y hasta tatuajes… Pero lo más curioso es que rápidamente se creó una canción que tomó con humor todo lo sucedido en el partido mundialista y tiene como coro el recordado “Qué mirás, bobo”, de Lionel Messi.

La canción fue hecha por un hincha que publicó un video y se hizo llamar Tomas “El Vino Blanco”, quién utilizó el genero musical cuarteto, popular en la provincia argentina de Córdoba, y como dijo su propio autor, tuvo como inspiración “las palabras del filosofo Lio Messi al final del partido”.

La composición musical habla, además de la recordada frase, de las palabras que usaron los europeos en la previa del partido, de la forma en que dirigió el árbitro español y de lo que dijo el técnico Lois Van Gaal sobre Lionel Messi.

“Qué miras, qué miras, bobo andá pa´ allá… volvete para Holanda y dejá de molestar. En toda la semana, no pararon de hablar, que no somos tan buenos, que Messi juega mal. Te alargan el partido, el juez dirige mal. Encima hay que aguantarse, lo que dice Van Gaal. No le demos más ‘bola’, estamos en semifinal”, dice la divertida canción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Locura en Argentina por hincha que se tatuó a Messi diciendo “qué mirás, bobo”

Tal ha sido la revolución por el ataque de Messi a Weghorst, que en Argentina ya venden camisetas, pocillos, bufandas y miles de artículos más con la frase, una oportunidad de mercadeo que los comerciantes más audaces no han querido desaprovechar.

Pero hay una persona que fue más lejos y se tatuó el icónico momento en su piel, haciéndose viral en cuestión de minutos a través de las redes sociales. El usuario @facundomusa.ttt publicó a través de twitter el trabajo que le hizo a uno de sus clientes apenas unas horas después de lo sucedido, todo un récord para este Mundial.

Rápidamente la publicación se hizo conocida en redes y saltó hasta la televisión, siendo reproducida por varios medios del sur del continente. A raíz de las críticas, el tatuador tuvo que salir a explicar que el cliente le pidió algo no muy realista y por eso los detalles del rostro de Messi y el diseño no son tan específicos.

“El tatuaje es un meme, una interpretación sketchy de un frame del video, no una obra fotorealista. La orientación del tatuaje es según la zona del cuerpo. Que mire hacia el frente o hacia el centro es lo mejor para que la imagen no pierda protagonismo. El cliente lo quería en la izquierda”, explica Facundo.