Juan Carlos Osorio se metió en el lío de Qatar 2022 entre Van Gaal y Messi: defendió al técnico

La cita mundialista de Qatar 2022 sigue en marcha con las cuatro selecciones que lograron su cupo a las semifinales. De ese cuarteto de combinados, tan solo uno forma parte de la Conmebol: Argentina. El equipo de Lionel Messi y compañía busca la consagración en tierras de Oriente Medio para cerrar de manera certera lo que podría ser la última competición de este tipo de su máxima figura.

Hasta el momento, el cuadro albiceleste ha tenido que pasar por varias situaciones para llegar a esta ronda definitiva, pero sin duda alguna que la más difícil de superar fue la instancia de cuartos de final, donde vivieron un partido con todos los atenuantes ante el combinado de Holanda. En lo deportivo, fue un juego de estilos que dejó ver a dos equipos mostrando lo mejor de su repertorio, imperando los sudamericanos imperaron gracias al buen juego mientras que los europeos lo hicieron teniendo como protagonista el balón parado.

Este choque de culturas futboleras hizo que el partido se tornara caliente por la manera de jugar del otro y dejó ver varios encontronazos entre los protagonistas. De los más sonoros, fue el que tuvieron Messi y el estratega holandés, Van Gaal, donde el jugador explicó que su molestia se había generado por las declaraciones previas del técnico donde restó importancia al fútbol del equipo argentino y, según la Pulga, faltó al respeto.

Messi, cara a cara con Van Gaal. pic.twitter.com/2sNTRlnupI — DEPORTV (@canaldeportv) December 9, 2022

Reacciones a esto surgieron con el pasar de los días. Durante las últimas horas se siguieron dando y tuvieron al colombiano Juan Carlos Osorio como el que dio su opinión. Desde su rol de estratega y bajo su experiencia, en un primer momento prefirió mantenerse al margen: “Prefiero no opinar de ese tema. Tengo una idea muy personal sobre ese tema, sobre todo. No quiero hablar de ese tema. Muy respetable la opinión de todos ustedes”.

Sin embargo, no ocultó que se sintió por las actitudes de Messi y apuntó a que pudo haberle faltado al respeto al estratega europeo: “Lo único que me gustaría resaltar es que Van Gaal se hizo cargo de esta selección 20 juegos internacionales, y no ha perdido en 12 juegos de Mundiales. Merece mucho respeto de mi parte”.

Durante estos días de desarrollo del Mundial de Qatar, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio ha sido un invitado de lujo de la cadena ESPN México, y donde ha dado sus opiniones sobre el rendimiento del seleccionado tricolor que dirigió en su momento y que llevó al Mundial de Rusia 2018.

Juan Carlos Osorio actualmente no está vinculado a ningún club. - Foto: FIFA via Getty Images

Luego del partido con Arabia Saudita, el estratega cafetero fue abordado por los otros panelistas que le plantearon un caso hipotético en el que la Federación Mexicana de Fútbol pidiera su regreso. Ante ello, al colombiano le preguntaron si aceptaría volver.

Osorio no escatimó y aseguró que volvería sin ningún problema. “Sí, yo creo que México es una nación futbolera, y la selección es una gran nación para dirigir”, dijo el colombiano.

El colombiano dejó gratos recuerdos en México después de su paso por el banquillo. Además de lograr un batacazo monumental en el pasado Mundial al vencer a la Alemania campeona, Osorio se fue con unas estadísticas de miedo que respaldan el amor de los hinchas mexicanos a su proceso.

De un total de 52 partidos dirigidos con México, el colombiano ganó 33, empató 9 y perdió solo 10 juegos desde que tomó el mando en 2015. Esto dejó un rendimiento de casi el 70 %, data alta para el colombiano.

Por lo pronto, Osorio se encuentra como entrenador libre para escuchar ofertas. Cabe recordar que hace algunos días el colombiano también confesó que le gustaría dirigir en Argentina.