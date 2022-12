¿Luis Enrique lanza un dardo a Steven Arce?: “Si me preguntas una estupidez, te contesto con una estupidez”

El pasado 6 de diciembre, luego de la eliminación de España en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, Luis Enrique expresó su descontento con el periodista colombiano Steven Arce por una pregunta en conferencia de prensa. Hoy, seis días después, al parecer le dejó una nueva indirecta al comunicador.

En una transmisión en vivo en la plataforma Twitch junto al streamer Ibai Llanos, Luis Enrique se refirió a la manera en que responde en las conferencias de prensa, y, aunque no mencionó al periodista colombiano, para algunos su comentario podría estar dirigido hacia él.

“En las ruedas de prensa soy como soy. Si me preguntas una estupidez, te contesto una estupidez. Si me preguntas faltándome el respeto, te contesto faltándote el respeto”, comentó el entrenador, que tras su fracaso en el máximo certamen del balompié, dejó de dirigir al combinado de España.

El también extécnico del FC Barcelona agregó: “Si una persona te pregunta diez veces mal, luego sale mal solo la que has respondido mal”.

La pregunta de Steven Arce que le disgustó a Luis Enrique

Cuando terminó el partido entre España y Marruecos por octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el que la selección africana venció a la europea desde la ronda de penales, Steven Arce planteó a Luis Enrique que su equipo “no pudo dominar el juego en el mediocampo”, hecho que le disgustó al entrenador por la manera en que le respondió, incluso cuando podía tener la razón.

“No sé si has estado en el partido. ¿Has estado en el partido? ¿Sí? ¿Estabas de espalda al partido?… Si algo hemos hecho es dominar el partido, nos ha faltado el gol. Esa es la realidad”, comentó.

Al video que circuló en redes sociales dando cuenta de la tensión que se vivió en conferencia de prensa, reaccionó Steven Arce desde sus cuenta en Twitter, argumentando lo que a su juicio significa dominar el juego, definición que seguramente contrasta con la de Luis Enrique.

“Lastima no poder contra preguntar, ¿cómo puedes llamar dominio a tener casi el 80% de posesión y rematar una sola vez al arco rival? Dominio es traducir tu idea en hechos que sean favorables para tu equipo a partir del juego, y los hechos siempre favorecieron a Marruecos”, publicó.

La controversia llegó hasta el programa televisivo español El Chiringuito, en el que el exfutbolista argentino Jorge D’Alessandro Di Ninno defendió a Steven Arce. “El periodista estuvo brillante”, comentó.

La salida de Luis Enrique del banquillo español

Luis Enrique afirmó en conversación con Ibai Llanos que tuvo la oportunidad de renovar su contratación como DT de España una vez terminó la Eurocopa, y, sin embargo, prefirió no hacerlo.

“Yo dije que lo mejor era acabar el Mundial, me dijeron después de la Eurocopa que podía renovar y yo les dije que no, que cuando acabase el Mundial. Creo que tiene más sentido, te renuevan antes de una gran competición como refuerzo... pero si sale mal te van a tener que indemnizar. Aquí simplemente me dicen que no voy a renovar y se acaba el contrato”, comentó.

Luis Enrique, no obstante, esperaba que él fuera quien definiera si quería renovar contrato como entrenador de la selección tras la eliminación del Mundial, pero la Real Federación Española de Fútbol fue la que dijo “no”.

“Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión pero no ha hecho ni falta”, agregó el DT, que además expresó su deseo de dirigir un 2023. “Quiero entrenar, me veo con las ganas de coger un club y poder desarrollar con mayor finura y precisión lo que no he podido en la Selección. Se acaba esta etapa y seguramente esperaré a la próxima temporada”, dijo Luis Enrique.