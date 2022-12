Ronaldo considera que Argentina no juega “un gran fútbol”, pero sería “feliz” si Messi gana el Mundial Qatar 2022

La selección de Brasil le dijo adiós al Mundial de Qatar 2022 tras caer derrotado ante Croacia en los cuartos de final. Pese al favoritismo que tenía, la canarinha no pudo hacer valer su jerarquía copera y se quedó con las ganas de ganar su sexto título en la Copa del Mundo.

Los brasileños han tenido la oportunidad de celebrar los títulos de 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Y aunque aún tiene el recuerdo vigente de cómo es ser campeón del mundo, completan 20 años buscando levantar la copa por sexta ocasión.

En ese último título, en Corea del Sur - Japón, estuvo presente el exdelantero Ronaldo, quien cerró ese campeonato como máximo goleador con ocho anotaciones para quedarse con la Bota de Oro. Después de la eliminación de su país, el fenómeno, como se le conoce popularmente, habló sobre lo sucedido.

“No supimos perder tiempo en la prórroga tras el gol. Nos faltó ser más listos, es lo único que nos faltó para pasar la eliminatoria. Fue una pena que antes del Mundial se mezclara la política y el deporte. Somos un país muy polarizado en el que no se respeta al que piensa distinto”, dijo en declaraciones recogidas por el diario Marca.

Después de la derrota ante Croacia, el entrenador Tite dejó su puesto para darle paso a un nuevo proyecto deportivo que aún no tiene dueño. Según la prensa internacional, el próximo técnico de Brasil podría ser Carlo Ancelotti, actualmente en el banquillo del Real Madrid.

“No me importaría que fuera extranjero. Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa”, dijo Ronaldo sobre la elección del nuevo timonel en la canarinha.

Tras la eliminación de Brasil, la única selección suramericana que queda en competencia es la de Argentina con Lionel Messi a la cabeza. Sobre eso, el exdelantero del Real Madrid fue claro al decir que se alegraría por el 10, pero no por la albiceleste.

“No puedo responder por Brasil, puedo responder por mí. Estaré feliz por Messi si sale campeón, pero tenemos una rivalidad entre Brasil y Argentina. No voy a ser hipócrita y decir que voy a estar feliz por Argentina, porque no es verdad”.

Aunque el “Mundial lo merecen todos, se gana en el campo”, algo que intentará hacer el combinado dirigido por Lionel Scaloni cuando se mida este martes a Croacia por un pase a la final del Mundial de Qatar 2022.

“Argentina no es que juegue un gran fútbol, pero tiene unas ganas increíbles, corren muchísimo todos juntos, tiene una agresividad todos. Y tiene a Messi, que cuando se acerca al área es muy decisivo”. agregó el ídolo brasileño.

Además, aprovechó para hablar sobre la revelación de esta Copa del Mundo. Marruecos se ha convertido en la gran sorpresa tras dejar eliminada a España en octavos y a Portugal en cuartos, para que este miércoles se enfrente en las semifinales a Francia. “Me gustaría que ganara, pero creo que no podrá con Francia. Su aventura es maravillosa”, dijo Ronaldo sobre el combinado africano.

Las semifinales de Qatar 2022 se llevarán a cabo este martes con el duelo entre Argentina vs. Croacia y el miércoles con el Francia vs. Marruecos. Ambos partidos están programados a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y se podrán ver en vivo a través de DirecTV Sports.