Luis Enrique levanta ‘trifulca’, meses después de Qatar 2022, por “alimañas y buitres” en la Selección de España

España celebró en 2010 su primer título de la Copa del Mundo en Sudáfrica, allí una camada de jugadores maravillosa impuso un estilo y volvió a dejar en el camino de la gloria a la siempre regular Holanda. Luego de esa celebración, se esperaba que en los años siguientes el equipo ibérico se mantuviera como una gran potencia del fútbol mundial, logrando, tal vez, acrecentar el número de mundiales para sus vitrinas.

No obstante, después de lo que fue la época de Vicente del Bosque al cargo, Xavi Hernández, Íker Casillas, Andrés Iniesta, David Villa, entre otros, el equipo español se ha mantenido oscilante entre los buenos y malos resultados. El más reciente, su salida en octavos de final de Qatar 2022 a manos de Marruecos, aun cuando en la previa era candidato al título.

Luis Enrique, técnico de España. - Foto: Getty Images

Luis Enrique, quien fue el entrenador de este equipo en la cita orbital, en las últimas horas se destapó de las críticas tras haberlas cargado por más de cuatro meses en solitario y señaló de manera tajante en su defensa: “Sé que ha habido lo de siempre. Las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria. A mí me da igual. Me siento orgulloso de mi etapa de seleccionador, muy satisfecho de lo que hice.

“Evidentemente, claro que cometí muchos errores, solo faltaría. Tuvimos que tomar las mismas decisiones que tiene que tomar ahora el seleccionador y las he afrontado con la mayor responsabilidad. No me interesan esos debates. Son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y de información total”, añadió.

🎙️ Luis Enrique en @SER_Gijon: “Las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria… Me da igual.” pic.twitter.com/x35tBMV7NV — Sphera Sports (@SpheraSports) March 29, 2023

Además, amplió un poco más en las críticas y los golpes que recibió de todo lado como si fuese ‘saco de boxeo’. “Cuando estás inmerso en el fútbol profesional no puedes gustar a todos. Cuando eres el entrenador dominas la información mucho más que un periodista o un aficionado. Tú tienes que tomar decisiones y aceptar los resultados. En función de los resultados vas a tener un trato u otro, justo o injusto. Sé lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer”.

La relación entre Luis Enrique y los medios de comunicación no es la mejor - Foto: REUTERS

Actualmente, el exentrenador de su país y el Barcelona no se encuentra relacionado con ningún equipo, ha permanecido alejado del mundo del fútbol, dedicándose a otros temas personales. A la par de esto, también dejó de lado la estrategia del streaming, pues, aunque la defendió como buena en su momento para tener relación con los aficionados, afirma que ya no hay sentido alguno.

🚨🔵Guardiola podría abandonar el City al final de temporada... Si se confirma el sustituto sería Luis Enrique.



👉Información de @JavidelaPena en @elchiringuitotv. #JUGONES pic.twitter.com/IrG17az89J — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 29, 2023

Hacia la parte final, también habló de su futuro: “Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí (Inglaterra). No me veo en la Premier en junio. No iría a cualquier equipo sino a alguno que pudiera hacer cosas importantes, lo que reduce mucho el número. No me hago muchas ilusiones, la verdad, porque hay muchos candidatos. Pero soy afortunado porque mi vida personal me llena. ¿Qué se alarga esto, que no llegan ofertas? Pues es lo que hay. Iría a un equipo con posibilidades. Eso no significa que no vaya a trabajar en España”.

La Selección de Brasil celebró con una pancarta de Pelé su paso a cuartos de final. - Foto: Twitter @CBF_Futebol

Finalmente, acabó aceptando que ha sido contactado por algunos países: “He tenido oferta de alguna selección nacional, no así de equipos. No lo descarto. Debería ser una selección muy, muy potente para que aceptara”, pero que en definitiva la pentacampeona del mundo, Brasil, no es para él: “Hay varias selecciones que buscan seleccionador. No creo que sea el perfil de seleccionador para una selección como la brasileña. Entra otro perfil de entrenador en esa selección que el mío. Nadie de Brasil se ha puesto en contacto conmigo”.