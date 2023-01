Brasil merodea con este prestigioso técnico de Qatar 2022 para asumir el cargo en su selección

Haber salido en cuartos de final del Mundial Qatar 2022 para la selección de Brasil fue uno de los mazazos más duros que ha tenido que sufrir en el último tiempo. Este se hizo aún más doloroso cuando vio a su rival de toda la vida, Argentina, alzarse con el campeonato que a ellos les apetecía y sería el sexto en su historia; sin embargo, ante la subcampeona en 2018, Croacia, fallaron en definición, quedándose por fuera del sueño que mantenían con Neymar como la gran figura, además, de Tité como el entrenador.

Casi de inmediato al pitazo final que tuvo ese partido, de manera autónoma el seleccionador dijo adiós y dejó libre el lugar en la raya para que la Confederación Brasileña de Fútbol empezara a buscar un reemplazo acorde a las exigencias del equipo. Ednaldo Rodrigues, presidente de la entidad, según el diario Sport de España, en los últimos días se reintegró a sus labores tras algunos días de vacaciones y, al parecer, ya estaría sugiriendo un nombre para la dirección técnica que hizo presencia con otro país en la disputa de la reciente cita orbital.

Luis Enrique, ex técnico de la selección de España. - Foto: Getty Images

Al nombre que apunta el mencionado medio es Luis Enrique. El hombre de 52 años que acompañó a España en Qatar 2022, pero que tampoco logró pasar de las fases eliminatorias y quedó penosamente estancado ante Marruecos, sería el nuevo candidato ideal por parte del equipo sudamericano, para darle continuidad a un proceso que, sí o sí, buscan que finalice con la conquista de un nuevo Mundial, Copa América y el mantenimiento del reconocimiento para la ‘verdeamarela’ como potencia el fútbol en todo el mundo.

Sobre los detalles que revela Sport, afirman que al español “se le valora la valentía por alienar los jóvenes -lo que es un elemento clave en el proceso de rejuvenecimiento de la verderamarela que cuenta con una excelente cosecha sub20-”, además, de “su apuesta innegociable por el juego ofensivo y su liderazgo”, misma que ha mantenido en los diversos equipos de los que ha hecho parte y que para algunos es de reconocer, mientras que para otros no es una apuesta que pueda prolongarse con el tiempo en busca de resultados favorables.

En días pasados, otros dos nombres también desde Europa fueron citados en la órbita de la ‘Canarinha’. Se trataba del español Pep Guardiola, actualmente ligado al Manchester City, además de Carlo Ancelotti, el italiano que hace parte del Real Madrid y con quienes ha conquistado multiplicidad de trofeos a nivel de clubes.

Aunque son entrenadores de renombre y la oferta de dirigir una selección podría ser tentadora, uno de ellos se refirió a la posibilidad y, al menos hasta el momento, cerró de manera certera cualquier rumor para irse de las toldas blancas con el club español de Madrid: “De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover”, explicó Ancelotti.

Neymar pudo haber jugado en Qatar 2022, su último Mundial. - Foto: REUTERS/Molly Darlington

Así las cosas, aún es una incógnita el nuevo entrenador de Brasil para lo que será la disputa de los torneos venideros y por supuesto la Copa del Mundo de 2026, donde la pentacampeona buscará su sexta corona aún sin tener a Neymar, ya que este había anticipado que el Mundial de Qatar 2022 sería el ‘último baile’ con su país, en busca de regresar la gloria a este cuadro sudamericano que no la logra desde hace 20 años.

Finalmente, también se había apuntado hasta al francés Zinedine Zidane, pero al parecer esto no prosperó y se sumaría a la larga lista de nombres que también parecen estar en carpeta. Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, José Mourinho o Rafa Benítez son algunos de ellos, todos con procesos sumamente exitosos a nivel de clubes y que buscarían emular ahora en la exquisita Brasil.