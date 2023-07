Atención: el ejército de Níger derrocó al presidente y cerró las fronteras, ¿qué puede pasar ahora?

“Somos las autoridades legítimas y legales de Níger y nos expresamos desde esta posición”, ha manifestado Massoudou en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa France24. El ministro ha dicho que por ahora no ha habido contactos “directos” con los golpistas, si bien ha detallado que “ha habido intentos de mediación por parte del expresidente Mahamadou Issoufou y los enviados del presidente de Nigeria, Bola Tinubu”.

En este sentido, hizo hincapié en que “hay un intento de golpe de Estado que no se puede aceptar” y añadió que “no es la totalidad del Ejército la que está detrás de este golpe”. “La cúpula del Ejército no se ha pronunciado”, resaltó Massoudou, quien argumentó que “el pueblo nigerino no puede aceptar esto. Hemos superado totalmente esta forma anacrónica de expresión”, recalcó.