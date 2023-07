Níger: Militares aseguran haberse hecho con el poder en el país tras retener al presidente

Lo que se vendría para Níger

🔴 #URGENTE | Militares abrieron fuego contra simpatizantes del depuesto presidente de Niger, Mohamed Bazoum, que se concentraban, en Niamey, para manifestarse en favor del mandatario. No hay información de heridos. El ejército acaba de dar un golpe de Estado. pic.twitter.com/OkQFhoPpdV

Por su parte, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) la actual Unión Africana ha denunciado el enfrentamiento como un “intento de golpe de Estado” al no haber claridad en lo que ha acontecido en Níger durante las últimas horas , haciendo eco en la imposibilidad de comunicación que ha habido entre las entidades de la nación y los organismos internacionales.

Las reacciones desde distintas latitudes

La situación en Níger no ha sido ajena a la arena internacional , tanto así que la ONU y Estados Unidos ya se han pronunciado al respecto.

La crisis que azota a Níger desde siempre

Bazoum, quien fue ministro del Interior del ex presidente Mahamadou Issoufou, quien dimitió voluntariamente tras dos periodos presidenciales fue candidato presidencial en varios periodos y finalmente se hizo con la presidencia en 2021, marcó una transición pacífica del poder del país desde hace más de 60 años. No obstante, días antes de la toma de posesión de Bazoum se produjo un intento de golpe de Estado que no prosperó.