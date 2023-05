Aterrador: niña de 11 años ‘escapó’ con su supuesto novio de 35; este fue el mensaje que le dejó a su desesperada mamá

Un hecho insólito en El Salvador involucró a una menor de 11 años, quien decidió fugarse con su supuesto novio de 35 años de edad. Este hecho tiene indignados a los salvadoreños y desesperada a la madre de la menor, quien aún no sabe nada sobre el paradero de su pequeña.

Antes de emprender la huida hacia un lugar desconocido, la pequeña Rosa María dejó una nota en donde le aseguró a su mamá que en ningún momento fue obligada a abandonar su hogar y que bajo su voluntad decidió irse con el hombre.

La versión no deja para nada tranquila a la madre de Rosa ni tampoco a las autoridades. El hombre responsable de llevarse a la menor fue identificado como Gustavo Adolfo, oriundo de Nicaragua, lugar que la pequeña señaló en la nota como país de destino.

El hombre responsable de llevarse a la menor fue identificado como Gustavo Adolfo, oriundo de Nicaragua. - Foto: Twitter: @MaxGlaSV

“Mamá, le dejo este papel para que no se asuste cuando ya no esté, pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo, así que me fui con él para su país, Nicaragua”, expresa Rosa María en la carta escrita a mano.

Además, por medio de la carta, aprovechó para pedirle a su mamá que la deje “ser feliz” al lado del hombre mayor, ya que no quiere tener ningún inconveniente.

“Me fui porque lo quiero y no porque él me obligó, sino por amor; por favor, déjeme ser feliz con él sin tener ningún problema”, exige la niña.

Por medio de la carta también aprovechó para pedirle a su mamá que la deje “ser feliz” al lado del hombre mayor, ya que no quiere tener ningún inconveniente. - Foto: Twitter: @MaxGlaSV

A pesar del pedido de Rosa María, su mamá pide ayuda a las autoridades para que rescaten a su hija de las manos de aquel hombre, cuyas intenciones seguramente no son nada buenas. Se espera que en las próximas horas se den a conocer nuevos avances respecto a las investigaciones de búsqueda.

Los expertos en seguridad hacen un llamado a los padres de familia para que estén atentos a alguna señal de alerta por parte de sus hijos, ya que esto puede evitar que se tomen decisiones peligrosas e ingenuas como la de la pequeña Rosa María.

De ahí la importancia de conocer a las personas con las que los menores tienen contacto ya sea presencial o de forma virtual.

Los expertos en seguridad hacen un llamado a los padres de familia para que estén atentos a alguna señal de alerta por parte de sus hijos. - Foto: Getty Images

En los últimos días, se pudo evitar el secuestro de una niña en Chile, todo gracias a la valentía de un perrito. Todo quedó registrado en video.

El episodio se registró a plena luz del día, pero dejó al descubierto el riesgo que enfrentan los menores cuando intentan hacer sus trayectos o actividades habituales.

Cámaras de vigilancia evidenciaron el momento en que una niña transitaba por la acera cuando un vehículo se acercó y se detuvo a su lado. Enseguida, las imágenes registraron a un hombre (con capucha) abrir de repente la puerta delantera como si buscara subirla al automóvil.

Ayer en Angol, delincuente armado quiso asaltar a estudiante en la comuna de Angol.



Ojo a todos los papás de la comuna a cuidar a los niños en sus trayectos al colegio.#LosNiñosPrimero pic.twitter.com/SYquAoCPxl — jacko (@jackoprou2) April 19, 2023

La adolescente reaccionó de inmediato y empezó a retroceder, mientras se aproximó un perro que empezó a ladrar tanto al conductor como a su acompañante, antes de perseguirlos. Previamente, cuando la menor intentó cambiar de ruta, el carro también se devolvió, pero con la presencia del animal terminaron por seguir su camino.

“Ese perrito es un héroe”; “Gracias al perrito no hubo delito afortunadamente y aun así hay personas que lastiman a estos nobles animalitos”; “Lo más terrible es lo sola que quedó después. Tenemos que cuidarnos, sobre todo a nuestros niños, entre todos”; “A esa niñita no la querían asaltar, la querían secuestrar... por la reacción de ella y el delincuente se la querían llevar”, se lee entre los comentarios de Twitter.