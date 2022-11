Autoridades de España alertan sobre marcas de champú que contienen sustancias que pueden causar leucemia

Autoridades sanitarias en España alertaron en días pasados sobre la detección de un grupo de productos de belleza, más precisamente champús, que podrían contener benceno dentro de su composición; una sustancia que es considerada causante de cáncer en la sangre, enfermedad mejor conocida como leucemia.

En ese sentido, y ante la recomendación, varias de las empresas productoras de los productos referidos por las autoridades de España decidieron el retiro de las referencias relacionadas, a modo de medida preventiva.

No obstante, la alerta emitida en España, también ha tomado eco en otros países, donde las autoridades de registro y control correspondientes también han puesto la lupa sobre las referencias de artículos de cuidado personal denunciados en Europa.

En el caso de empresas como Unilever, medios locales en España han dado a conocer que la compañía reconocida por su amplio portafotos de productos de belleza determinó el retiro de varios de sus productos referidos por las autoridades sanitarias locales, entre los que se destacan varias referencias de ‘champú seco’.

No obstante, más allá de España, se ha advertido que esta serie de productos también tiene distribución en otros países, entre los que se destacan algunos de América como Estados Unidos y Canadá, y aunque varias referencias de las alertadas no están disponibles en el país ibérico, sus autoridades no descartan que pudiesen haber sido adquiridas durante viajes o incluso por ventas online.

En el comunicado de las autoridades de control se ha señalado que el benceno es una sustancia que es catalogada como de alto riesgo para los humanos en tanto la exposición a esa sustancia puede derivar en el surgimiento de problemas de salud, principalmente padecimientos relacionados con patologías cancerígenas como leucemia, cáncer en la sangre de la médula ósea y otros problemas de la sangre, advirtiendo que la exposición a ese elemento es igualmente peligroso así sea por inhalación, contacto con la piel o peor aún, consumo oral; situación a la que los humanos están diariamente sometidos.

En ese sentido, el listado de productos de belleza que presentan las características riesgosas, sobre todo en sus lotes fabricados a partir de octubre de 2021 son:

Marca Dove

Dove Dry Shampoo Volume and Fullness

Dove Dry Shampoo Fresh Coconut

Dove Dry Shampoo Fresh and Floral

Dove Dry Shampoo Ultra Clean

Dove Dry Shampoo Invisible

Dove Dry Shampoo Detox and Purify

Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal

Dove Dry Shampoo Go Active

Marca Nexxus

Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist

Nexxus Inergy Foam Shampoo

Marca Suave

Suave Dry Shampoo Hair Refresher

Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive

Marca Tresemme

Tresemme Dry Shampoo Volumizing

Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean

Tresemme Pro Pure Dry Shampoo

Marca Bed Head

Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo

Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo

Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo

Marca Pockaholi

Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo

Tras confirmar el retiro de varias de sus referencias en varios de los mercados mundiales, la firma Unilever, según recogen medios internacionales, también ha advertido que la acción responde a una acción de ‘precaución’, y que de momento no ha recibido informes que puedan dar crédito a las advertencias o que evidencien las citadas posibles repercusiones en la salud.

En su pronunciamiento, emitido a finales del mes de octubre, tiempo en que la alerta también se presentó por parte de la FDA, entidad de registro y control de Estados Unidos, la compañía explicó que los productos referidos en su mayoría se distribuyeron en el mercado estadounidense, afirmando a su vez que sus clientes y comerciantes minoristas fueron advertidos para retirar los productos de los estantes.

En ese mismo sentido, la empresa advirtió que la situación no afecta a otros productos de su stock, y de sus marcas.

En Suramérica también se han conocido reacciones a la situación, y por ejemplo, Indecopi, autoridad de control sanitario en Perú emitió un comunicado al respecto, en el que advirtió que la seccional de Unilever en su país ha afirmado que los referidos productos no hacen parte del mercado local, “no obstante y debido a que los consumidores podrían haber adquirido esos productos del extranjero o de otros proveedores que los puedan estar comercializando, se alerta sobre su uso por presuntamente contener elevados niveles de benceno, lo cual resultaría riesgoso al ser un componente clasificado como cancerígeno”.

Las autoridades peruanas, en su caso, solicitaron detener el eventual uso, e informar a las autoridades correspondientes si conocen de la comercialización de esos productos.