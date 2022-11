¿Cuáles son los síntomas del cáncer de testículo?

Seminoma. Los seminomas ocurren en todos los grupos etarios, pero si un hombre mayor contrae cáncer testicular, es más probable que sea un seminoma. En general, los seminomas no son tan agresivos como los no seminomas.

No seminoma. Los tumores no seminomas tienden a manifestarse a una edad más temprana, y a crecer y propagarse rápidamente. Hay varios tipos de tumores no seminomas, entre ellos, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, el teratoma y el tumor del saco vitelino.