Colombiana fue capturada en España por, presuntamente, acosar a su expareja: creó varios perfiles y lo amenazó en redes

Además de las amenazas, en la que le expresaban que conocían con exactitud el lugar en el que vivía y varios datos personales, la víctima también recibió varias llamadas desde diferentes números ocultos, por lo que era interrumpido en sus actividades diarias, sumado a que no las podía hacer con total tranquilidad debido al pánico que tenía.

La colombiana estaría detrás de las amenazas

Las pesquisas también ayudaron a identificar a tres personas que, según las investigaciones, habrían participado en estos hechos por medio de otras cuentas anónimas. En estos casos, la ubicación logró determinar que estos ciudadanos residen en otras zonas de España, por lo que hasta el momento no han sido capturados. No obstante, no se descarta que la Policía Nacional adelante nuevas operaciones en contra de los involucrados.