Landt considera que los gobiernos reaccionaron tarde. "Se puede poner así: o la vida o el dinero, como en un asalto. Un político tiene que sopesar los daños sanitarios y económicos y tomar decisiones. Si desde un inicio se le hubiera dicho a Lufthansa que no podía volar a China, probablemente la línea aérea hubiera respondido con una demanda por compensación de daños. Al final hubo un cierre parcial de la economía, así que se puede decir que la decisión tuvo lugar una o dos semanas demasiado tarde", señala. El experto destaca que, sin embargo, aquel primer caso en Baviera fue una alarma para los laboratorios alemanes que se prepararon independientemente de la actuación gubernamental para poder realizar pruebas.

"Nuestra prueba no es costosa. Con todo el material necesario asciende a unos 6 euros. Incluyendo el costo de laboratorio no debería costar más de 10 euros. Que la prueba se venda en algún lugar en 100 euros, significa que alguien se está embolsando los 90 euros restantes ", afirma Landt, y exhorta, sobre todo en países como México, en donde una prueba oscila entre 100 y 300 dólares, a buscar un consenso entre laboratorios, proveedores y autoridades sanitarias para establecer un tope al precio.

"Es inmoral vender una prueba para detectar el coronavirus en 100 dólares. Están explotando la escasez y el miedo de la gente". El fundador de TIB Molbiol no entiende que un país como México, con más de 120 millones de habitantes, no se haya pertrechado de suficientes pruebas. El costo para él no es un argumento. "El Gobierno mexicano podría haber solicitado a través del Gobierno alemán una cotización. Es una situación de emergencia, se podría sondear una solución".

Del otro lado del Atlántico, un estrecho colaborador de Landt pilotea la empresa cuando la pandemia tiene como epicentro los Estados Unidos y el resto del continente tiembla ante el pico de contagios que se espera. El biólogo molecular argentino Eduardo Thuroff cuenta cómo han reaccionado algunos países latinoamericanos.

"Chile mandó un avión de las fuerzas aéreas chilenas a Fráncfort, adonde fueron enviados desde Berlín 4.000 kits, que serían 400.000 detecciones más o menos. Se hizo lo mismo con las Islas Canarias. Tuvieron un brote en Fuerteventura y un avión recogió los kits de Berlín. Muchos diplomáticos de embajadas van a retirar los kits en aviones consulares para sus países", recapitula el responsable para Norteamérica de TIB Molbiol, en conversación con DW.