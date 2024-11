¿Habrá castigo para Donald Trump? primer intento fallido de los demócratas

Rand Paul calificó de despropósito el proceso contra Trump. Los demócratas necesitan 67 votos del Senado para condenar a Trump, pero las matemáticas no les dan.

La senadora Collins tiene razón. Trump probablemente sea absuelto en el Senado, donde se le juzgará a partir del 8 de febrero por provocar el ataque al Capitolio del 6 de enero que dejó cinco muertos. Eso no quiere decir que no se le juzgará, ni que se dejará de escuchar la evidencia en su contra, pero el resultado no será el que sus opositores quieren. De acuerdo con la Constitución estadounidense, le corresponde a la Cámara de Representantes determinar si se le realiza a un presidente un juicio político o impeachment. La función de juzgar y sentenciar es del Senado. El 13 de enero la Cámara Baja votó favor de ese proceso de destitución. De manera ceremoniosa, un grupo de legisladores convertidos en fiscales para este proceso legal atravesaron la rotonda del Capitolio para entregar al Senado el único cargo que presentarían contra Donald Trump: incitación a la insurrección. Con esa misma pompa y circunstancia, los senadores asumieron el rol de jurados y determinaron que el senador con más antigüedad del partido mayoritario, es decir, el demócrata de Vermont Patrick Leahy, presidiría el juicio.