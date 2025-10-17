Suscribirse

MUNDO

Diosdado Cabello desafía a Trump con machete en mano, evocando al dictador Manuel Noriega, derrocado por EE. UU.

La mano derecha del dictador venezolano envió una nueva amenaza al gobierno de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
17 de octubre de 2025, 12:21 p. m.
Diosdado Cabello y Manuel Noriega
Diosdado Cabello y Manuel Noriega | Foto: X/@codiguillos - Con el Mazo Dando y X/@alexand3rAr

Diosdado Cabello, ministro de Justicia de Venezuela, desafió a Estados Unidos con un machete en su mano y aseguró que “las armas de la nación las tiene nuestro pueblo para cuidar la patria de cualquier enemigo”.

Cabello aseguró que se reunió con un miembro de la comunidad indígena de Venezuela y que “los enemigos” se burlaban de las armas con las que contaban los pueblos originarios, a lo que el líder chavista respondió que son “expertos en armas silenciosas”.

“Después no vale pedir tiempo. Quien se meta por acá sabe que le va a aparecer un campesino con un machete en la mano en cualquier lugar, en cualquier esquina (…), aseveró Cabello.

La mano derecha de Maduro empuñó un machete en pleno evento público mientras se le vio hacer lo mismo a la llamada “milicia campesina”.

“Ellos saben perfectamente qué hacer con ese instrumento cuando están trabajando el campo, saben perfectamente, pero también saben, que a la hora de la chiquita es un instrumento para defender nuestra patria”, dijo.

Contexto: Revelan que Trump desplegó helicópteros de combate cerca de Venezuela, mientras que el propio régimen ofreció la salida de Maduro

“Así lo hizo, lo han hecho, otros pueblos, nobles del mundo, defender la patria hasta con los dientes, si fuese necesario”, dijo Cabello.

Llama la atención que Cabello hizo lo mismo que el dictador panameño, Manuel Noriega, quien alzó un machete en público durante un mitin político en Panamá, en abril de 1988.

Diosdado Cabello empuña un machete en La Guaira, Venezuela
Diosdado Cabello empuña un machete en La Guaira, Venezuela | Foto: X/@ConElMazoDando

El gesto fue simbólico: buscaba representar la “dignidad del pueblo panameño” y mostrar una imagen de fuerza frente a sus opositores.

Venezuela decidió poner las armas en “manos del pueblo” para hacer frente a una eventual incursión de Estados Unidos en el país, aseveró Cabello el pasado lunes.

“Según esta Constitución (de Venezuela), el monopolio de las armas lo tiene el Estado, el Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo, para su protección”, indicó Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

“Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo”, añadió Cabello, también vicepresidente del partido. “Estamos en una fase de agresión (...) de asedio”, aseguró.

Cabello amenazó a Estados Unidos tras rumores sobre invasión a Venezuela
Cabello amenazó a Estados Unidos tras rumores sobre invasión a Venezuela | Foto: X/@ConElMazoDando

El presidente republicano Donald Trump justificó el uso del “poderío militar” de Estados Unidos en la lucha contra carteles que vincula con Maduro.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, niega las acusaciones y en cambio asegura que Venezuela es sometida a “la amenaza militar más letal, extravagante de la historia”.

En medio de la presencia militar estadounidense ordenó ejercicios permanentes y llamó al alistamiento militar de civiles que son instruidos en el manejo de fusiles.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristhian Mosquera desmiente lo dicho en Selección Colombia de su convocatoria: “no recuerdo”

2. Gustavo Angarita: ¿de qué murió el destacado actor que conquistó la televisión colombiana?

3. Salió el ranking FIFA de octubre: así quedó Colombia tras golear a México y empatar con Canadá

4. Habrá ley seca en varias ciudades y municipios de Colombia desde este sábado 18 de octubre: este es el motivo y la multa

5. Murió Gustavo Angarita, emblemático actor de la televisión colombiana; luchó contra dura enfermedad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Diosdado CabelloNicolás MaduroInvasiónEstados Unidos

Noticias Destacadas

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), habla junto al presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024

Delcy Rodríguez rompió su silencio por la versión de Miami Herald que indica que ella ofreció a Trump la salida de Maduro

Redacción Semana
Nicolás Maduro y Gustavo Petro

Tensión en Miraflores: Maduro toma drástica decisión en frontera con Colombia tras rumores de invasión de EE. UU.

Redacción Mundo
UNITED STATES - SEPTEMBER 12: Vice Admiral Alvin Holsey, U.S. Navy, nominee to be admiral and Commander, United States Southern Command, prepares to testify during the Senate Armed Services Committee confirmation hearing in Dirksen building on Thursday, September 12, 2024. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

Alto mando militar estadounidense que dirigía las operaciones del Comando Sur en el Caribe se retirará de su cargo. ¿Qué pasó?

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.