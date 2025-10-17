Diosdado Cabello desafía a Trump con machete en mano, evocando al dictador Manuel Noriega, derrocado por EE. UU.

Diosdado Cabello, ministro de Justicia de Venezuela, desafió a Estados Unidos con un machete en su mano y aseguró que “las armas de la nación las tiene nuestro pueblo para cuidar la patria de cualquier enemigo”.

Cabello aseguró que se reunió con un miembro de la comunidad indígena de Venezuela y que “los enemigos” se burlaban de las armas con las que contaban los pueblos originarios, a lo que el líder chavista respondió que son “expertos en armas silenciosas”.

“Después no vale pedir tiempo. Quien se meta por acá sabe que le va a aparecer un campesino con un machete en la mano en cualquier lugar, en cualquier esquina (…), aseveró Cabello.

La mano derecha de Maduro empuñó un machete en pleno evento público mientras se le vio hacer lo mismo a la llamada “milicia campesina”.

“Ellos saben perfectamente qué hacer con ese instrumento cuando están trabajando el campo, saben perfectamente, pero también saben, que a la hora de la chiquita es un instrumento para defender nuestra patria”, dijo.

“Así lo hizo, lo han hecho, otros pueblos, nobles del mundo, defender la patria hasta con los dientes, si fuese necesario”, dijo Cabello.

Llama la atención que Cabello hizo lo mismo que el dictador panameño, Manuel Noriega, quien alzó un machete en público durante un mitin político en Panamá, en abril de 1988.

El gesto fue simbólico: buscaba representar la “dignidad del pueblo panameño” y mostrar una imagen de fuerza frente a sus opositores.

Venezuela decidió poner las armas en “manos del pueblo” para hacer frente a una eventual incursión de Estados Unidos en el país, aseveró Cabello el pasado lunes.

“Según esta Constitución (de Venezuela), el monopolio de las armas lo tiene el Estado, el Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo, para su protección”, indicó Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

“Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo”, añadió Cabello, también vicepresidente del partido. “Estamos en una fase de agresión (...) de asedio”, aseguró.

El presidente republicano Donald Trump justificó el uso del “poderío militar” de Estados Unidos en la lucha contra carteles que vincula con Maduro.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, niega las acusaciones y en cambio asegura que Venezuela es sometida a “la amenaza militar más letal, extravagante de la historia”.

En medio de la presencia militar estadounidense ordenó ejercicios permanentes y llamó al alistamiento militar de civiles que son instruidos en el manejo de fusiles.