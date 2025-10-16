El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el inicio de operaciones de la CIA contra Venezuela y dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra carteles de droga del país caribeño.

El anuncio provocó que poco después el dictador venezolano, Nicolás Maduro, llamara a rechazar los “golpes de Estado de la CIA” y la “guerra en el Caribe”.

Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de “narcoterroristas”, dejando un saldo de 27 muertos.

#URGENTE | Trump confirma que autorizó a la CIA entrar en Venezuela y dice que ahora EEUU "irá" por tierra:



"Autoricé por dos razones: primero, vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales (…) Lo otro es la droga. Muchas drogas vienen por mar. Pero ahora vamos a enfocarnos…

Respecto a la decisión del mandatario estadounidense, el actual ministro de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aprovechó su programa Con el mazo dando para criticar y burlarse de la posible entrada de la CIA al país suramericano.

“Ahora hay que darle las gracias a EE. UU. porque haya anunciado formalmente que la CIA va a comenzar a operar en Venezuela y en América, por primera vez, nunca habían operado en América Latina, nunca”, ironizó Cabello.

“Pregúntenle a los pueblos del mundo y de América qué piensan cuando hablan así, porque no hay pueblo en esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA”, dijo el ministro venezolano.

Según la mano derecha de Maduro, la CIA “ha promovido golpes de Estado, asesinatos de líderes y guerras sucias en toda la región, en lo que describió como un patrón histórico de injerencia”.

🔴 #AHORA | Diosdado Cabello se mofó de la autorización de Trump a la CIA para operar en Venezuela



"Ahora hay que darles las gracias a EE. UU. por enviar a la CIA por primera vez. Pregúntenle a los pueblos del mundo y de América qué piensan cuando hablan así, porque no hay…

“Pueden comprar conciencias baratas, pero no la conciencia del pueblo venezolano, porque aquí no hay precio para la dignidad”, advirtió uno de los líderes del chavismo en Venezuela.

Cabello lanzó señalamientos contra la prensa internacional y contra el gobierno de Donald Trump, al que responsabilizó de “asesinar primero y averiguar después” en el marco de sus acciones antidrogas.

El miembro directivo del PSUV sostuvo que el 87 % de los estupefacientes que llegan a Estados Unidos “no salen de Venezuela”, sino que provienen de Colombia y son comercializados por “carteles estadounidenses”.

“Cuando hacen películas sobre narcotráfico siempre ponen al latino como villano, pero los verdaderos carteles están en Estados Unidos”, expresó Cabello.

Diosdado Cabello se refirió a la medida de Estados Unidos. | Foto: X/@ConElMazoDando

Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el mar Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos. El régimen de Maduro denuncia un “asedio” y una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue interrogado sobre un informe del New York Times que afirmaba que había aprobado en secreto que la CIA realizara acciones encubiertas en Venezuela contra Maduro.

Se negó a comentar en detalle. “Pero lo autoricé por dos razones, realmente”, dijo, antes de acusar a Maduro de liderar un régimen “narcoterrorista” y de liberar prisioneros de las cárceles y enviarlos a los Estados Unidos.

Donald Trump, un bombardero B-52 y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Cuando se le preguntó si había dado a la CIA autoridad para “eliminar” a Maduro, Trump dijo: “Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?”.