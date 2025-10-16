Suscribirse

Mundo

Destapan pacto secreto entre aliados de Maduro y Estados Unidos para sacarlo del poder: “Alternativa más aceptable”

Miami Herald cuenta en exclusivo las propuestas que habrían hecho altos funcionarios de Venezuela a Estados Unidos para lograr un “madurismo sin Maduro”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

16 de octubre de 2025, 8:06 p. m.
Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro
Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el Miami Herald, diferentes funcionarios de Venezuela, en cabeza de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, impulsaron una estrategia que mantuviera el chavismo en el poder, pero excluyendo al actual mandatario, Nicolás Maduro.

Contexto: Delcy Rodríguez amenaza a EE. UU. mientras otro buque de guerra se acerca a Venezuela: “Seremos su peor pesadilla”

Estas negociaciones tienen la aprobación de Maduro y usaron a Catar como mediador para presentar a Washington dos propuestas formales con el objetivo de persuadir a los estadounidenses a aceptar “un madurismo sin Maduro”, por medio de una transición pacifica, en la que no existan bajas, para preservar la estabilidad y el sistema de gobierno.

Nicolás Maduro aseguró que barcos de Estados Unidos apuntan a Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO / AFP)
Negociaciones buscarían un "madurismo sin Maduro" | Foto: AFP

‘Cartel lite’

Según las fuentes, mediadores cataríes presentaron a Estados Unidos dos propuestas formales este año, una en abril y otra en septiembre.

Las propuestas se intensificaron tras la dureza de las medidas del presidente Trump, en medio del despliegue militar en el Caribe para, de acuerdo con Estados Unidos, luchar contra el narcotráfico.

Contexto: Esta es la carta completa que Maduro envió a Trump: rechaza señalamientos por narcotráfico y lo invita a un diálogo

Las propuestas incluirían la renuncia de Maduro, con la garantía de que permaneciera en Venezuela y se le removiesen los cargos penales, para que Delcy Rodríguez pudiera asumir la presidencia del país. Con Delcy en el poder, el general retirado Miguel Rodríguez Torres, actualmente en el exilio, encabezaría un gobierno de transición.

Delcy Rodríguez y Donald Trump
Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: Getty Images

El New York Times informó que enviados del régimen mantuvieron conversaciones con Estados Unidos, ofreciendo la posibilidad de reabrir el sector energético de Venezuela a empresas estadounidenses, reduciendo la cooperación con Rusia, Irán y China. Igualmente, la propuesta incluye que empresas estadounidenses tengan acceso a industrias petroleras y mineras en Venezuela.

El argumento central de la propuesta radica en que los hermanos representarían una alternativa más aceptable del chavismo, ya que no han sido acusados de actuar con el narcotráfico. Sin embargo, exfuncionarios del régimen los vinculan en escándalos de lavado de dinero.

Respuesta de Washington

Algunos funcionarios interpretaron la propuesta como un “Cartel lite”: una versión suavizada de lo que ya se está viviendo en Venezuela por medio de una transición controlada.

Contexto: Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, conversó de nuevo con MinMinas de Colombia sobre venta de Monómeros: ¿Por qué la prisa?

Una facción de línea dura, liderada por Marco Rubio, anunció que no entrarían en negociaciones que no implicaran un cambio completo de régimen, para una transición hacia la democracia. Y calificaron la propuesta como un intento de “preservar las estructuras criminales del régimen bajo una nueva apariencia”.

Donald Trump elogió a Marco Rubio.
Donald Trump y Marco Rubio. | Foto: GETTY IMAGES

El rechazo de las propuestas coincide con el aumento de la fuerza estadounidense en el Caribe, además del anuncio del presidente Donald Trump de que atacaría a Venezuela de manera terrestre, y confirmó la presencia de la CIA en el país caribeño, en medio de operaciones encubiertas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sellan fábrica de morcilla en Bogotá tras repugnante hallazgo

2. Linda Caicedo preocupa en Selección Colombia: momento exacto de su lesión, que requirió asistencia

3. Altos funcionarios de los Gobiernos de Duque y de Petro serán investigados por crisis humanitaria de la comunidad Wayúu en La Guajira.

4. Así se vio la fuerte granizada que cubrió esta tarde el norte de Bogotá

5. Alerta ambiental en EE. UU.: esta ciudad registra peligrosos niveles de contaminación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaEstados UnidosDelcy Rodríguez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.