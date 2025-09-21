Suscribirse

Esta es la carta completa que Maduro le envió a Trump; rechaza señalamientos por narcotráfico y lo invita a un diálogo

Maduro sostuvo que Venezuela es un territorio “libre de producción de drogas”.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

21 de septiembre de 2025, 10:49 p. m.
Nicolás Maduro le envió una carta secreta a Donald Trump.
Nicolás Maduro le envió una carta secreta a Donald Trump. | Foto: SEMANA

Desde hace más de un mes, Estados Unidos emprendió un ofensiva contra el tráfico de drogas proveniente de Venezuela tras desplegar en el mar Caribe sus buques de guerra, desde donde se han atacado al menos tres embarcaciones en las que han muerto 14 personas.

Sin embargo, este domingo, 21 de septiembre, se dio a conocer una carta que envió el Gobierno venezolano al presidente Donald Trump, en la que Nicolás Maduro rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico e invitó a “preservar la paz con diálogo”.

La misiva fue entregada a un “intermediario suramericano”, según la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado 6 de septiembre, cuatro días después del primer ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente había salido de Venezuela con drogas, dejando un saldo de 11 fallecidos.

Contexto: “Ya veremos qué pasa”: Trump evitó hablar de la carta que le habría enviado Maduro, ¿qué dijo?

Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe para combatir el tráfico de drogas, luego de acusar a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y pedir 50 millones de dólares por su captura.

Nicolás Maduro le envió una misiva al mandatario norteamericano en el marco del despliegue militar en el Caribe
Nicolás Maduro le envió una misiva al mandatario norteamericano en el marco del despliegue militar en el Caribe. | Foto: Getty Images

Pero en la carta, el mandatario venezolano asegura que los señalamientos sobre “vínculos con mafias y bandas narcotraficantes” son “absolutamente falsos”.

“Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”, dice Maduro en el texto en el que invita a Trump a “preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”.

El mandatario sostuvo que Venezuela es un territorio “libre de producción de drogas” y que apenas un 5 % de la droga que se produce en su vecina Colombia intenta ser trasladada por territorio venezolano.

“Un dato muy relevante es que este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70 % de ese pequeño porcentaje que intentan cruzar por esa extensa frontera, de más de 2.200 kilómetros que tenemos con Colombia”, dijo.

Maduro manifestó a Trump su deseo de poder “juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”.

Estos y otros temas siempre estarán abiertos para una conversación directa y franca con su enviado especial, Rick Grenell, para superar los ruidos mediáticos y los fake news”, añadió.

*Con información de AFP.

