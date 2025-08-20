Suscribirse

Relación binacional

Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, conversó de nuevo con MinMinas de Colombia sobre venta de Monómeros: ¿Por qué la prisa?

Desde noviembre del año pasado se viene ventilando una posible compra de la productora de fertilizantes. En los últimos días parece insistirse más en esa transacción.

Redacción Economía
20 de agosto de 2025, 7:50 p. m.
Edwin Palma, ministro de Minas de Colombia, en reunión con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela
Edwin Palma, ministro de Minas de Colombia, en reunión con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela | Foto: Redes sociales / Instagram

De nuevo, el ministro de Minas, Edwin Palma, visitó de nuevo el vecino país de Venezuela, donde se reunió con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro desde 2018. Ese es el más alto cargo después del propio presidente.

Esta vez fue Rodríguez quien a través de su cuenta de Instagram habló del encuentro en el que de nuevo se habría tocado el tema de la venta de Monómeros, la empresa productora de fertilizantes, con sede en Barranquilla, que desde noviembre del año pasado, está en el foco del presidente Gustavo Petro para una posible compra.

Ya se habían adelantado otros encuentros con similares objetivos, aunque hay un palo en la rueda en el proceso: la Ofac de Estados Unidos, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la cual se encarga de administrar y aplicar sanciones económicas, principalmente contra países y grupos de personas, señaladas como terroristas y narcotraficantes.

La vicepresidenta de Venezuela afirmó que dentro de la agenda bilateral se había tratado también el tema de cooperación energética relacionada con gas, petróleo y energía eléctrica.

Desde junio se venció la licencia que la Ofac emitió para permitir que Monómeros operara el sistema comercial y financiero internacional desde Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estos son los detalles de la boleta de excarcelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez

2. Atlético Nacional sentencia el futuro de Javier Gandolfi: se conoció la decisión final

3. Emergencia en Florida: los Everglades arden sin control y la calidad del aire alcanza niveles peligrosos

4. Así es la flota militar que Estados Unidos envió hacia Venezuela y que aterra al régimen de Nicolás Maduro

5. Gustavo Petro aceptó la renuncia de Alfredo Saade como su jefe de Despacho. Este es el documento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Edwin PalmaDelcy RodríguezVenezuelaColombiaEnergía

Noticias Destacadas

Edwin Palma, ministro de Minas de Colombia, en reunión con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, conversó de nuevo con MinMinas de Colombia sobre venta de Monómeros: ¿Por qué la prisa?

Redacción Economía
Eduardo Montealegre. Gustavo Petro, Epa Colombia

Tal como lo anticipó SEMANA, Epa Colombia fue trasladada a la Estación de Carabineros en Bogotá

Redacción Semana
La propuesta de Saade para las elecciones de 2026

Saade le propone a María Fernanda Cabal “analizar” propuesta de que Petro y Uribe “pueden jugar la gran final en 2026”

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.