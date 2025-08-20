Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, conversó de nuevo con MinMinas de Colombia sobre venta de Monómeros: ¿Por qué la prisa?

De nuevo, el ministro de Minas, Edwin Palma, visitó de nuevo el vecino país de Venezuela, donde se reunió con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro desde 2018. Ese es el más alto cargo después del propio presidente.

Esta vez fue Rodríguez quien a través de su cuenta de Instagram habló del encuentro en el que de nuevo se habría tocado el tema de la venta de Monómeros, la empresa productora de fertilizantes, con sede en Barranquilla, que desde noviembre del año pasado, está en el foco del presidente Gustavo Petro para una posible compra.

Ya se habían adelantado otros encuentros con similares objetivos, aunque hay un palo en la rueda en el proceso: la Ofac de Estados Unidos, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la cual se encarga de administrar y aplicar sanciones económicas, principalmente contra países y grupos de personas, señaladas como terroristas y narcotraficantes.

La vicepresidenta de Venezuela afirmó que dentro de la agenda bilateral se había tratado también el tema de cooperación energética relacionada con gas, petróleo y energía eléctrica.