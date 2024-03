Donald Trump arremete de nuevo contra los migrantes ilegales: “no son personas, es mi opinión”

“No sé si les llamaría personas […] En algunos casos no son personas, es mi opinión. Pero no se me permite decir eso porque la izquierda radical afirma que es terrible decir algo así”, dijo el mandatario durante su crudo discurso de campaña de cara a las elecciones de noviembre, donde se enfrentaría al actual presidente demócrata, Joe Biden, quien busca la reelección.