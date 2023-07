Drag queens nicaragüenses luchan contra la discriminación

“Yo me dedico hace 11 años a hacer transformismo”, cuenta Reyes, jefe de cocina en una universidad privada de Managua, al comentar que ha tenido miedo por la aceptación social y soportado agresiones verbales y físicas.

“Lo de Akeira lo hago como una pasión, una diversión, algo que me gusta, sin necesidad a veces de no obtener dinero porque me gusta el arte, entonces esa es la diferencia entre Akeira y Marvin”, dice Reyes, de 31 años, a la AFP. Una “drag queen” es un artista masculino que viste con atuendos de mujer.