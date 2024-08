El papa Francisco pidió rezar por las 62 víctimas del accidente aéreo en Brasil

Alerta de los “esquemas rígidos y prejuicios que bloquean la fe”

Antes del rezo del Ángelus, el papa Francisco alertó de “los esquemas rígidos” y de “los prejuicios” que bloquean la fe. “Están bloqueados en su fe por el preconcepto sobre sus orígenes humildes y también bloqueados por la presunción de que no tienen nada que aprender de Él. Los preconceptos y la presunción, hacen tanto mal. Impiden un diálogo sincero, un acercamiento entre hermanos”, lamentó.

“Tienen sus esquemas rígidos y no hay lugar en sus corazones para lo que no encaja en ellos, para lo que no pueden catalogar y archivar en las estanterías polvorientas de sus certezas”, añadió.