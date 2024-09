“Es una situación realmente complicada para mí”: Yoguev Shetrit, músico israelí sobre la guerra en Gaza, en su paso por Bogotá

SEMANA: ¿Cómo estuvieron los conciertos en Bogotá?

Yoguev Shetrit: Fue un evento realmente genial y muy especial. Fue un gran honor tocar en Bogotá y en esta sala de conciertos del teatro. Muy hermoso, fue muy especial porque esta vez lo hicimos, como si tocara música nueva de mi tercer álbum, Way of Tradition. Y también colaboramos con un actor muy conocido, Guy Davidian, que hizo un discurso, contó la historia detrás de las composiciones y eso hizo que la atmósfera fuera realmente genial. Que en realidad es del consulado permanente de Israel que nos apoya. Entonces, su idea fue colaborar y contar algunas historias cortas detrás de algunas composiciones, y eso lo hizo muy, muy especial.

SEMANA: ¿Cómo fue trabajar con ese actor famoso que es Guy Davidian?

Y.S.: ¿En realidad? Es increíble, una persona increíble, una gran persona. También conocimos a su esposa y su familia es realmente genial. Es muy profesional y lo hizo muy bien, y conectamos, así que la conexión entre nosotros fue desde la primera vez que lo conocí. Entonces, él es genial, tiene mucho talento y las historias que escribió detrás de mi composición, fueron realmente geniales.

SEMANA: ¿Es su primera vez en Colombia?

Y.S.: No, es la tercera vez.

SEMANA: ¿Cómo lo ha tratado Colombia en esta ocasión?

Y.S.: Me encanta Colombia, la última vez que estuvimos fue en Medellín, en Cali y por supuesto en Bogotá, y cada vez es más especial. De verdad, conozco a mucha gente estupenda. Y me gusta mucho estar aquí. El clima aquí es perfecto, en Israel hace mucho calor. Así que sí, me gusta mucho. Así sean días lluviosos. Pero es un viaje muy largo desde Israel hasta aquí, volé 11 horas desde Israel a Nueva York, y esperé tres horas y luego cinco horas hasta Bogotá. Pero vale la pena. Realmente me encanta Bogotá y Colombia, el ambiente aquí es realmente bueno.

Yogev Shetrit | Foto: Equipo Consulado de Israel en Colombia

SEMANA: ¿Si tuviera que elegir entre Medellín, Bogotá y Cali, con cuál se queda?

Y.S.: La mayor parte del tiempo estuve en Bogotá, pero cuando estuvimos en Cali, también fue especial porque cada ciudad tiene su propia cultura. Me gusta mucho Bogotá y Medellín también es muy impresionante. También caminamos por Cali, no tuvimos mucho tiempo para caminar, pero también disfrutamos de la atmósfera. Y espero en el futuro, por supuesto, volver, ver más ciudades y lugares en Colombia.

SEMANA: ¿Y cómo es la atmósfera con la gente en el concierto?

Y.S.: Fue una sensación realmente genial, parece que realmente les gusta la música y estoy muy feliz, honrado y bendecido. Cada momento que puedo compartir mi música que compuse, la gente reacciona y la ama. Y firmé algunos CD como siempre. Y la gente se tomó fotos y, después del concierto, hablamos sobre música, sobre la vida. Así que es realmente genial la interacción con la gente.

SEMANA: ¿Cuál es la diferencia entre el público, la gente en el concierto aquí en Colombia con otros países en desarrollo, con la gente israelí en los conciertos?

Y.S.: Creo que en cada lugar tienen diferentes tipos de personas. Pero aquí en Colombia recibo muchas buenas reacciones sobre mi música y se siente que la gente me quiere. No en todos los lugares a los que voy recibo invitación para ir tres veces, en esta ocasión fue una invitación gracias al Consulado Permanente de Israel y a todas estas grandes personas que hacen que todo suceda ya sabes. Me encantaría volver de nuevo y hacer más actividades y compartir mi música con más personas en Colombia.

Yogev Shetrit | Foto: Equipo Consulado de Israel en Colombia

SEMANA: ¿Cuál es la historia de la banda?

Y.S.: Creé mi banda en 2016. Antes de eso, era como un acompañante. He tocado con muchos artistas y también he tocado en una banda muy conocida. También hemos hecho muchas giras por todo el mundo. Y todo el tiempo, yo solo componía en el piano y grababa en mi teléfono o en algún dispositivo y amigos me decían, mucha gente me decía, sí, deberías hacer algo con tu música.

Así que sí, conseguí, coleccioné algunos concursos y traté de tocarlos, el pianista que tocó conmigo en esta gira me dijo, sí, hagamos algunos conciertos en 2015. Sí, hagamos algunos conciertos en Alemania. Y luego, a partir de ahí, obtuve muchas respuestas, muchas reacciones, y la gente me dijo deberías hacer un CD. Y yo, volví a casa y comencé a trabajar en ello. Así que grabé el primer álbum en 2016. Antes era como un acompañante y ahora hay un nuevo camino. Así que ahora soy el líder de una banda y toco mi propia música y soy el manager de todo e hice todo por mí mismo.

Yogev Shetrit | Foto: Equipo Consulado de Israel en Colombia

SEMANA: ¿Qué nos puede contar sobre este nuevo álbum que estrena?

Y.S.: Por supuesto, A way of tradition es lo que siento, en este álbum hay muchas composiciones que se inspiran en música muy diferente, por supuesto, hay inspiración marroquí, pero también hay inspiración en el flamenco, por ejemplo, de diferentes culturas. Así que, cada vez que escucho música, a veces me vienen a la mente las melodías y las toco.

SEMANA: ¿Cuál es la importancia de ser israelí hoy aquí en Colombia, en medio de este contexto de guerra en Israel?