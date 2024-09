“Todavía me despierto y me pregunto si es una pesadilla”: familiar de secuestrado por Hamás habla en SEMANA como aún mantiene la esperanza

“Él no tiene el derecho, como nuestro líder electo, de abandonar a ninguno de sus ciudadanos ni de las otras naciones” , dice en mensaje hacia Benjamín Netanyahu, a quien le pide llegar a un acuerdo para la liberación de los rehenes. “Estamos en una crisis humanitaria. Olvídense de todo lo demás, de la venganza, los asesinatos y de todo. Concéntrense en una cosa: salvar las vidas de personas. Sé que la seguridad y la defensa son importantes, pero esto puede suceder tras su regreso”, dice.

Sobre su tío, reconoce que poco o nada ha sabido su familia de su estado de salud desde que fue raptado el pasado 7 de octubre. “La única información que tenemos es una foto en Telegram cuando fue secuestrado por dos terroristas. Y la otra prueba fue el 19 de diciembre, cuando la yihad islámica publicó un video de él hablando. Y, por supuesto, el video es difícil de ver porque no parece estar bien, pero lo está, siempre depende de cómo elijamos ver las cosas. Y lo que vimos es que está vivo, habla y está molesto con la situación”, narra la mujer.

“Es muy difícil describir cuánto dolor sientes cuando un miembro de tu familia, amigos o personas que conoces son brutalmente sacados del lugar más seguro, de su hogar y sus camas, en pijama. Y se hace difícil respirar y comer, tienes este estrés en el pecho cada vez que algo te recuerda a ellos o la situación. Todavía me despierto por la mañana y me pregunto si esto es una pesadilla de la que puedo despertar. Han pasado 11 meses, pero aún me pregunto cómo y por qué la gente debería ser tan cruel”, afirma en SEMANA.