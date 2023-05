Estas son las polémicas más grandes del actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien oficializa su candidatura presidencial

El periodo de gobierno de Ron DeSantis ha estado plagado de controversias, la mayoría de ellas debido a su extremismo y políticas ultraconservadoras que van en contra de la agenda mundial. Tan solo ayer, la Casa Blanca emitió fuertes declaraciones acerca de los peligros de la política de DeSantis después de que la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la organización de defensa de los derechos civiles más antigua de Estados Unidos, haya emitido una alerta en la que advierte del riesgo de viajar a Florida por las políticas “abiertamente hostiles” del gobernador republicano.

“Florida es abiertamente hostil para los afroamericanos, la gente de color y los individuos LGTBQ+. Comprendan antes de viajar a Florida que el estado de Florida devalúa y marginaliza las contribuciones de y los desafíos que afrontan los afroamericanos y otras comunidades de color”, señala la NAACP. Ante esto la Casa Blanca respondió a través de la portavoz de Karine Jean-Pierre que: “Hemos hablado abiertamente sobre el impacto de las políticas equivocadas de los legisladores de Florida”.

Sin embargo, DeSantis parece tener el favor del pueblo, pues no solo es muy querido entre los seguidores republicanos más conservadores, sino que hoy 24 de mayo ha entregado toda la documentación necesaria para concurrir a las primarias del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, previstas para noviembre de 2024.

Ron DeSantis y Donald Trump, rivales en las primarias republicanas. - Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP // Eva Marie UZCATEGUI / AFP

A pesar de la falta de oficialidad de su campaña, el gobernador de Florida se sitúa en algunas encuestas como la opción favorita entre los votantes republicanos, incluso por delante del expresidente Donald Trump, quien, sin embargo, domina en la mayoría de los estudios demoscópicos. Esto pone en el ojo público todas sus controversias y escándalos de los últimos años, lea a continuación cuáles son.

Le hace la vida imposible a los migrantes

La aprobación de una ley que pone en jaque el futuro de muchos migrantes, generando incertidumbre y zozobra en una población que se ha afincado como una importante fuerza laboral en ese territorio.

Según refieren medios internacionales, la ley en cuestión se refiere a una iniciativa impulsada por Ron DeSantis, quien a través de este proyecto busca poner obstáculos a la firma de contratos laborales por parte de personas que no cuenten con la debida documentación, lo que significa una gran traba para millones de personas que están en Florida cumpliendo con el sueño americano.

Para el jueves primero de junio está prevista una protesta denomina “Día sin migrantes”, para rechazar la Ley SB1718, que endurece las medidas en Florida, Estados Unidos, contra esta población, una de las más importantes en ese país. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) - Foto: Getty Images

Entrará en vigor el próximo primero de julio, fecha en la que las empresas de más de 25 empleados se verán abocadas u obligadas a adelantar una revisión en una base de datos federal para comprobar que los trabajadores que están empleando, realmente están legales en Estados Unidos. La ley ha sido tan controversial, que el día primero de junio se llevará a cabo una marcha conocida como “El día sin migrantes”. En esta todos los extranjeros en Florida dejarán de trabajar para demostrar la importancia de su fuerza laboral y pedir que se ablanden las medidas impuestas por el gobernador.

DeSantis contra Mickey Mouse

El gobernador de Florida tiene una pelea cazada con el ratón más famoso del mundo, y es que desde que Disney se rehusó a apoyar una de sus políticas más controversiales, DeSantis decidió quitarle todos los beneficios que durante décadas el emporio fue adquiriendo.

La estatua del ícono de Walt Disney tomados de la mano con Mickey Mouse. - Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El imperio del entretenimiento tenía bajo su poder, desde los años 60, un área de aproximadamente 100 km² en donde se ubican varios de sus famosos parques de diversiones, hoteles y resorts. Allí, podía gobernar, cobrar impuestos y más. Al gobernador pareció no molestarle esto durante varios años, pero cuando Disney salió a criticar su polémica ley Don’t Say Gay (no digas gay, en inglés) su indiferencia se terminó.

A partir de ahí, el gobernador empezó una campaña para quitarle este territorio a la empresa. De hecho a inicios de mayo anunció que una junta especial de su administración entrará a gobernar el área que antes Disney tenía bajo su control. “Esta legislación acaba con el estatus de autogobierno de Disney, hace que Disney viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza que Disney pague sus deudas y su parte justa de impuestos”, declaró DeSantis.

No digas gay

En Florida la palabra Gay ya no está permitida, o al menos no se puede utilizar en las escuelas primarias o de contextos educativos donde haya menores de edad presentes. DeSantis promulgó en 2022 una ley que prohibía la enseñanza o mención de cualquier cosa relacionada con la ideología de género o la comunidad LGBTI en escuelas primarias de Florida.

Bandera comunidad LGBTI. - Foto: Getty Images / Cristina Moliner

Básicamente, ningún estudiante de preescolar, primaria o secundaria puede escuchar nada sobre ideología de género, debates acerca de la comunidad LGBTI+, o cualquier cosa relacionada con estos temas en las aulas de clase. Sin embargo, la ley es ambigua, pues sugiere que para los alumnos de mayor edad el tema puede ser impartido desde que estos tengan la madurez suficiente, lo que ha llevado a maestros a preguntarse, cómo se mide la madurez de sus estudiantes.

La ley fue duramente criticada, e incluso el presidente Biden la tachó de “odiosa“. Este proyecto ha hecho que varios maestros se vean en la obligación de censurarse y de preferir evitar el tema por miedo a ser despedidos. Además, ha dado pie a que se planteen otras medidas aún más restrictivas que atenten contra el respeto a la comunidad LGBTI. Por ejemplo, el que prohíbe que los maestros se refieran a sus estudiantes por pronombres distintos a los de su respectivo sexo.

No a Ucrania

El gobernador DeSantis aseveró ante Fox News que “Aunque Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales vitales, como asegurar las fronteras, abordar la crisis de preparación de nuestro Ejército, lograr la seguridad e independencia energética y controlar el creciente poder del Partido Comunista chino, enredarse en esta disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos.

El presidente Volodímir Zelenski se comienza a tomar confianza con la ayuda de Estados Unidos. - Foto: getty Images / UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT / Anadolu Agency

Según el gobernador, desde el gobierno de Biden se le está dando demasiada importancia a Ucrania. Eso sí, estas declaraciones hacen que DeSantis tome distancia de lo que piensa la mayoría de los integrantes del Partido Republicano, quienes al igual que los Demócratas, se han mostrado a favor de defender a Ucrania contra la invasión de Rusia.

Racismo

Volviendo al ámbito escolar, Florida también prohibió este año la enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza. “Si no lo vemos, no existe”, pareciese ser el lema que impulsó al Gobierno del estado de Florida para no aprobar el 41 % de los textos estudiantiles este año. De los 132 libros propuestos para usar en las aulas en 2023, 54 fueron rechazados debido a que supuestamente contienen temas prohibidos, como la controversial teoría crítica de la raza que va a introducir ideas marxistas y comunistas en los jóvenes cerebros de los estudiantes.

Esta provee una explicación sobre el racismo y la desigualdad social en Estados Unidos, pero, de acuerdo con el Gobierno, puede incomodar a los alumnos blancos o hacerlos sentir culpables por los hechos estudiados por tal teoría. Al parecer, esto fue suficiente para que se creara hasta una ley que prohíbe su enseñanza.