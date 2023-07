Estudio revela etapa de deshielo en Groenlandia y advierte sobre futuros riesgos

El tubo de tierra y roca, de 3,6 metros de largo, estuvo olvidado en un congelador hasta que fue redescubierto en 2017. Los científicos quedaron atónitos al enterarse de que no solo contenía sedimentos, sino también hojas y musgo, evidencia irrefutable de un paisaje sin hielo, quizás cubierto por un antiguo bosque por el que habrían deambulado mamuts lanudos.

Una Groenlandia verde

Ciudades costeras en peligro

Joseph MacGregor, científico del clima de la NASA, quien no participó en el estudio, señaló que el periodo interglaciar que calentó Groenlandia durante este lapso duró decenas de miles de años, mucho más de lo que el ser humano ha inducido hasta ahora.

“Estamos haciendo un experimento gigantesco en la atmósfera de la Tierra, y no conocemos los resultados”, comentó Bierman. “No me lo tomo como ‘Dios mío, el cielo se está cayendo’, me lo tomo como que tenemos que ponernos en acción”.