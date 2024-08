“Ha rechazado tajantemente el hecho de viajar”: Dairin Arrieta no asistirá al juicio por el asesinato de su hermano en Tailandia

Daniel Sancho, es el autor material de este macabro asesinato perpetrado en el año 2023, y, el próximo 29 de agosto del presente año, la Corte de Koh Samui, le dictará sentencia. Bajo este entendido, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, Juango Ospina , reveló hace algunos días que Darlin Arrieta, hermana de la víctima, no se presentará en la audiencia de imputación de cargos.

Adicional a ello, la familia Arrieta podría optar por otras vías legales si es que el caso de Edwin Arrieta no termina con una condena ejemplar en contra de su asesino, “Posiblemente habrá que llegar hasta la última instancia. (...) Pero hay que ser muy prudente y ver cómo analiza el juez el caso y recoge sus decisiones. Si lo recoge de una forma que la familia está satisfecha, seguiríamos sus mandatos. Pero si no están satisfechos, recurríamos. Pero es algo que no puede valorar”. Dijo el abogado del caso.