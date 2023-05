Hombre, por tener 24 horas de intimidad con su pareja, sufrió necrosis en su pene y podría morir

Un hombre que ingresó al hospital de la provincia de Grosseto, en Italia, está a punto de perder la vida debido a que tuvo durante 24 horas seguidas intimidad con su pareja.

Se trata de un alemán de 50 años que viajó a Italia para pasar una temporada de vacaciones junto a su novia. Sin embargo, todo se salió de control y tras el consumo de éxtasis y viagra y la gran cantidad de horas que pasó teniendo relaciones, su salud peligra.

El caso se conoció por el medio local Chronist, el cual aseguró que al hombre se le podría amputar el pene, luego que se le diagnosticara una necrosis.

Pero eso no es lo más grave. Según el portal, también podría perder la vida, ya que en su sangre hay demasiada droga, la cual hizo graves daños en el organismo y, hasta el momento, no ha dado indicios de mejoría.

El turista se encuentra en el hospital Misericordia en la Unidad de Cuidados Intensivos, informó el mismo medio y con pocas probabilidades de alivio. El Centro Médico no se ha pronunciado de manera oficial ante este hecho.

Mujer asegura que su esposo sufre sexsomnia; tiene relaciones íntimas mientras él sigue dormido

Una mujer habló en el podcast estadounidense titulado Healthy-ish y allí contó un secreto íntimo que tiene con su esposo. Según ella, su marido sufre de sexsomnia. Esto quiere decir que su pareja tiene relaciones íntimas, mientras sigue dormido.

“Yo estaba profundamente dormida y pensé que él también lo estaba. Pero de repente comenzó a ponerse coqueto conmigo. Traté de hablar con él y le pregunté qué estaba pasando, pero no me respondió nada. Luego me di cuenta de que él estaba inconsciente y cuando le mencioné lo que pasó esa noche a la mañana siguiente no recordaba nada en absoluto”, dijo la mujer a Healthy-ish quien prefirió mantener su nombre en el anonimato.

Ella afirmó en la misma entrevista que su vida sexual ha mejorado y que sus relaciones en este estado han sido exitosas: “Si estamos de buen humor, ¿cuál es el daño?”, afirmó la feliz esposa en modo de broma.

Según publicó el New York Post, a pesar de que la sexsomnia es un estado muy raro, realmente existe. En una investigación donde participaron 16 mil personas y que pretendía encontrar y recopilar datos sobre este tipo de trastorno, solo 17 manifestaron tener síntomas de padecerlo.

Normalmente, las personas que sufren de sexsomnia tienen antecedentes de haber vivido otros tipos de sonambulismos. Además, su predisposición a estas alteraciones tiene un origen genético, es decir, que lo adquieren por herencia.

Sin embargo, hay también otros factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlo. “La fatiga crónica, el consumo de alcohol y drogas, el estrés, la falta de sueño y el contacto físico con la pareja en la cama pueden incidir para que este trastorno se presente”, le explicó a SEMANA Michael Mangan, psicólogo de la Universidad de New Hampshire y autor del libro Sleepsex: Uncovered.