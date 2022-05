Hombre que trabajó 84 años en la misma empresa obtuvo el Récord Guinness

Es poco común ver hoy en día a personas que duren muchos años en la misma empresa, pero no es el caso de Walter Orthmann, quien nació en Santa Catarina, Brasil, y recientemente rompió el Récord Guinness de la persona que más tiempo ha durado en la misma empresa.

Orthmann logró esta meta tras haber trabajado durante 84 años y 9 días en RenauxView, una compañía de fabricación de telas ubicada en su natal Santa Catalina.

El libro de Récord Guinness dice que este hombre empezó a trabajar en dicha empresa el 17 de enero de 1938 en Industrias Renaux S. A., que era el nombre original de la compañía.

Orthmann, quien recientemente cumplió 100 años de edad, comenzó su carrera dentro de la empresa como asistente del departamento de envíos a los 15 años, para luego ser ascendido a asistente administrativo y finalmente a gerente de ventas.

De acuerdo con el portal NPR, el sujeto se vio obligado a empezar a trabajar a tan corta edad, debido a que su familia pasaba por dificultades económicas en esta región que contaba con un gran número de alemanes.

Obtuvo su empleo gracias a su dominio del idioma alemán, lo que le ayudó a escalar posiciones.

“No hago muchos planes, ni me importa mucho el mañana. Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que me despertaré, me levantaré, haré ejercicio e iré a trabajar; hay que ocuparse del presente, no del pasado ni del futuro. El aquí y el ahora es lo que cuenta. Así que, ¡a trabajar!”, dijo.

El perro más viejo del mundo según ‘Guinness Récords’

Un perro de raza chihuahua se convirtió en el más viejo del mundo con 21 años en Greenacres, Florida. De acuerdo con el libro de los Guinness Récords, TobyKeith es el can con mayor edad y el pasado jueves 14 de abril entró al selecto grupo de logros.

Según médicos veterinarios, la esperanza de vida de los perros está entre los 8 y 20 años, y su vitalidad depende de factores como la raza, el peso y el tamaño. En esta oportunidad, el chihuahua de los Estados Unidos rompió las expectativas: nació el 9 de enero de 2001 y aún sigue caminando y moviendo la cola. El pasado miércoles 16 de marzo TobyKeith registró que tenía 21 años y 66 días, desde el momento en el que nació.

Gisela Shore es la dueña actual del can. De acuerdo con la información compartida en la página web de los reconocidos récords mundiales, la mujer ha estado con el longevo perro la mayor parte de tiempo, luego de que fuera adoptado en un refugio de animales donde vivió sus primeros meses de vida.

“Yo era voluntaria en Peggy Adams Animal Rescue y uno de los empleados me contó sobre una pareja de ancianos que intentaba entregar un cachorro porque ya no podían cuidarlo”, dijo Gisela.

“Me reuní con la pareja de ancianos y me presentaron a un pequeño chihuahua bronceado. Lo llamaron Peanut Butter. Más tarde cambié su nombre a TobyKeith”, reveló la feliz dueña.

Desde el momento en el que estos dos seres se unieron no hubo nada que los separara, tanto así que luego de dos décadas aún siguen juntos.

Cuando el perro cumplió 20 años y aún permanecía feliz y, por supuesto, con vida, Shore empezó a considerar que su mascota podría ocupar el puesto en los Guinness: “Cuando cumplió 20 años, la reacción de todos fue ¡guau! Mis amigos y familiares pensaron que era el perro más viejo que conocían”, agregó.

Ahora, TobyKeith es “el perro más viejo del mundo” y desde entonces, la familia y amigos de Gisela no han podido ocultar sus emociones. “¡Definitivamente trajo una gran sonrisa en mi rostro!”, compartió la fiel seguidora del canino. Cuando se enteraron lo bañaron, le cortaron las uñas y lo sacaron a tomar un paseo en automóvil.

“TobyKeith es mi pequeño guardaespaldas. Me sigue a todas partes. Se acuesta sobre mí mientras vemos la televisión. ¡Lo adoro!”, precisó Gisela Shore.