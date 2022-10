Insólito: mujer se enamoró de un preso, lo visitó en la cárcel y casi la mata

En Argentina, una mujer que comenzó una relación amorosa a través de una red social con un hombre, a quien le dio una oportunidad por amor, a pesar de sus dudas tras darse cuenta de que el ciudadano estaba preso, casi pierde su vida en medio del penal cuando fue a visitarlo.

Según contó la mujer para un medio local, pocos días después de conocer al hombre por Facebook, este le confesó que actualmente estaba privado de la libertad. Sin embargo, la joven decidió seguir con la relación a pesar de las complicaciones por la distancia, y luego de cinco meses de haber iniciado, decidió ir a visitarlo.

El hecho se desarrolló en Buenos Aires, según indicó el medio local Crónica, agregando que no fue en la primera visita que se sintió amenazada, sino que fue después de un año que, en una de las idas al penal, la mujer se dio cuenta de que el hombre tenía fotografías con otra mujer, lo que le llamó la atención e hizo que comenzaran las intimidaciones.

“No te vayas, si no vas a ver lo que te pasa afuera”, le habría dicho el hombre a la víctima, según indicó el medio mencionado, afirmando que después de haber visto la fotografía la mujer expresó que se quería ir, pero el reo inmediatamente la amenazó.

“Él me siguió al baño y me dice: ‘Dame el teléfono’. Yo estaba de espalda, entonces me agarra de los pelos de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado”, insistió la mujer, asegurando que puso una denuncia por las agresiones del hombre.

“Tengo miedo de que me venga a buscar o me mande a matar. (…) Él se enteró que le hice la denuncia, y se comunicó para preguntarme por qué lo había hecho y me dijo que la retire, pero yo le dije que no lo iba a hacer”, puntualizó la mujer, indicando que tras el incidente ha venido temiendo por su vida.

Abogada que había desaparecido en la escuela de Policía de Ecuador fue asesinada

En medio de una alarma en Ecuador por los crecientes feminicidios, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó sobre la devastadora noticia de que la abogada que, en días anteriores se había declarado como desaparecida, finalmente apareció muerta y con muestras de haber sido asesinada.

“@PoliciaEcuador hizo su trabajo y encontró a María Belén. Lamento profundamente su muerte, un femicidio que no quedará en la impunidad”, señaló el ministro Carrillo vía Twitter.

La mujer identificada como María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre y su cuerpo sin vida fue encontrado –según declaraciones de la Policía– en el cerro Casitagua, a más o menos 5 kilómetros de la escuela ubicada en las afueras de Quito.

El presidente Guillermo Lasso confirmó a través de su cuenta personal de Twitter: “Con profundo dolor e indignación lamento informar que María Belén fue encontrada. Su feminicidio no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley”. El mandatario, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos, expresó su solidaridad con la madre, Elizabeth Otavalo, y su pequeño hijo, en este momento tan difícil para la familia.

Bernal tenía 34 años y desapareció tras ingresar a la Escuela Superior de Policía (ESP) para visitar a su pareja sentimental, el teniente Germán Cáceres, de acuerdo con una denuncia hecha por la familia de la víctima.

Según colectivos sociales en defensa de las mujeres, el delito corresponde a la tipificación de feminicidio, entendiendo que este refiere al asesinato de una mujer, solo por el hecho de ser mujer, es decir, en razón de su género y sexo, lo cual lo convierte en una violencia sistemática, que además es de carácter histórico.