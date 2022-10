A 40 años de prisión condenaron a un hombre por el feminicidio de su expareja en La Paz, Cesar

Luego de aceptar su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, un juez de Valledupar (Cesar) condenó a John Jairo Millán Sierra a 40 años y 10 meses de prisión. Este hombre, de acuerdo con la Fiscalía, es el responsable de la muerte violenta de su expareja sentimental, a quien atacó con arma blanca.

El feminicidio se registró en la madrugada del pasado primero de enero, en el municipio de La Paz. Allí, departía Inés Fragoso Herrera con sus familiares y amigos cuando de repente apareció Millán Sierra con la supuesta intención de hablar con ella sobre las hijas de ambos. La mujer accedió sin percatarse que el hombre estaba armado con un cuchillo, indica la investigación.

“Se pudo establecer que el hoy condenado, con quien la mujer tenía dos hijas menores de edad, llegó al lugar y le propinó una puñalada en el pecho que le que ocasionó la muerte en un centro asistencial”, detalla la Fiscalía.

Tras el brutal ataque, John Jairo emprendió la huida hacia una vía del municipio de San Diego, pero a pocos metros del lugar fue capturado por uniformados del modelo nacional de vigilancia y comunitaria por cuadrante en el municipio de La Paz. El condenado aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

“El exmarido la vio acompañada de su nueva pareja. Supuestamente, este, en medio de un ataque de celos, discutió con ella al verla bailar con otro hombre. Se marchó a su casa y se armó de un cuchillo con el cual le propinó varias heridas a la mujer en el tórax”, indicó en su momento Alexis Oñate, secretario de Gobierno de La Paz.

Peritos judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía inspeccionaron el cadáver de la víctima, así como la escena del crimen. Posteriormente, trasladaron el cuerpo de la mujer a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal, para la necropsia de rigor.

En la audiencia, el juez Séptimo Penal del Circuito con función de Conocimiento leyó cómo ocurrió el trágico momento que dejó a menores de edad huérfanos, según la declaración que narró un allegado de la víctima, quien presenció todo.

“Ahí estábamos todos hablando y tomándonos unas cervezas, como a las 11:00 p. m. (el 31 de diciembre de 2021). Llegaron unos amigos en una moto, yo me paro y me pongo a hablar con ellos. En ese momento yo me descuidé e Inés se puso a hablar debajo de un árbol, noto que se acerca a Inés el papá de las hijas de ella, no le di importancia porque pensé que estaban hablando algo de las niñas”, leyó el juez sobre el testigo principal del caso.

Horas después, cuando ya había iniciado 2022 y las familias continuaban deseándose feliz año, la tragedia ocurrió.

“Salí por el portón y me percaté que Inés estaba discutiendo con el papá de las niñas en la terraza de la casa de mi hermana… Ese día vi que tenía algo extraño detrás del bolsillo del pantalón, y él se percató que yo salí por el portón, y al yo dar pasos hacia donde estaban ellos, en segundos, el exmarido de Inés sacó el puñal y se lo puso en el corazón a Inés”, concluyó el juez sobre la lectura de la declaración.