Italiana se vuelve viral por contar su experiencia viviendo en Colombia: “me sentí en casa”

La mujer hizo el video con el fin de confesar cuáles fueron las cosas que “más le gustaron” de vivir en el país, pese a que antes de llegar no tenía idea de cómo eran las personas, ni la cultura de nuestro país.

“Algo que me impresionó es cómo la manera en que la gente tiene de siempre ser agradecida, la gente es agradecida por las cosas pequeñas ahí”, dijo la joven asegurando que hay muchas cordialidades, algo que le gustó mucho.

“Me acuerdo de que en Medellín, me senté en frente de una tienda, y yo veía que esa señora cada un minuto o minuto y medio decía: ‘A la orden, bienvenida, a la orden’ y yo decía: ‘¿Pero por qué no ponen algo que diga eso?’, porque al decirlo todo el día la salivación se te va”, comentó entre risas.

La mujer comparó incluso la forma de ser de los colombianos y su cordialidad con Canadá, lugar de residencia de la joven, “hay un calor diferente en Colombia, la gente tiene un calor de las cosas sencillas, le gusta conversar y eso fue lo que me conquistó” , dijo.

Sin embargo, hizo una comparación con su país natal, Italia, donde según ella, las personas en el centro y sur del país se comportan de manera muy similar a las personas en Colombia , en cuanto a la cordialidad, “si vas a comer en casa de alguien te dan mucha comida, y la música y la felicidad, es un calor que no todos los países tienen” , dijo.

Muchas ciudades del primer mundo no tienen el sentido de “ver los tiempos de antes”, todo va más rápido, no hay tiempo y “me encantaría si estas tradiciones no se pierden”; dijo la mujer en su video.