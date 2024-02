‘Gary, el gringo’ compartió consejos a turistas que desean visitar Colombia: “No hable de Escobar”

A raíz de esto, Gary es catalogado como “el gringo más colombiano” , pese a que al principio sabía muy poco del idioma español. “Pero cuando fui, la cultura colombiana era tan linda que me hacían sentir como si yo fuera un colombiano más, como en casa, me daba como pena porque no hablaba español en ese tiempo, pero ellos hacían todo para comunicarse conmigo y eso me parecía muy lindo de su parte”, contó en diálogo con Noticias Telemundo 48: El Paso.

En este mismo espacio, confesó que lo que más le llama la atención del país es lo “amigables” que son los colombianos con los extranjeros. “En mi experiencia, en general, desafortunadamente hay unos paisanos míos, los estadounidenses que no son tan amigables con los inmigrantes y yo estaba pensando lo mismo cuando fui a Colombia, pero ellos me aceptaron de otra manera”, dijo.

Cosas que se deben saber antes de viajar a Colombia, según ‘Gary, el gringo’

En un video titulado Things to know if you travel to Colombia (Cosas que debes saber si viajas a Colombia, en español), el creador de contenido menciona que el primer detalle que hay que tener presente es que no hay ‘u’ en el nombre del país, ya que siempre es Colombia.