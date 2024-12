La invasión de pantomima de hace dos semanas, denominada “ Operación Gedeón ”, le dio un golpe duro a la credibilidad del presidente interino Juan Guaidó . Aunque sus asesores renunciaron, y han intentado escudarlo del escándalo diciendo que todo fue a sus espaldas, no va a ser fácil pasar de agache.

Más allá de si Guaidó firmó o no el famoso contrato, el solo hecho de que haya autorizado a sus asesores cotizar mercenarios para dar un golpe de Estado demuestra una preocupante falta de criterio. Todavía hay muchos interrogantes sobre la verdad de lo sucedido, pero la realidad es que abrió las puertas a recriminaciones en la oposición.

A la izquierda está el exmilitar y exchavista Henri Falcón. Pero el solo hecho de considerarlo opositor despierta controversias. Muchos lo consideran un títere del régimen, ya que se lanzó contra Maduro en las presidenciales de 2018 que el resto de la oposición boicoteó por falta de garantías . Esta tesis no es absurda: no sería la primera vez que un régimen autoritario inventa una oposición de bolsillo para legitimarse.

A la derecha de ellos está María Corina Machado, quien pide abiertamente una intervención armada para liberar a Venezuela . Machado no tiene una bancada grande, pero una gran interlocución en el escenario internacional. En Colombia, por ejemplo, es cercana a los expresidentes Pastrana y Uribe.

Las críticas no demoraron en llegar. Primero Justicia publicó un comunicado el 8 de mayo, en que pidió destituir a Rendón y demás responsables, advirtió sobre una “casta burocrática” en el gobierno interino y pidió una investigación de la Asamblea. Este pronunciamiento cayó como un baldado de agua fría en el entorno de Guaidó, compuesto principalmente por López y sus copartidarios de Voluntad Popular.

Guaidó resultó una decisión acertada. Es un líder joven, valiente y con una gran facilidad de comunicación . Pero después de un arranque prometedor, en el que logró el reconocimiento de la comunidad internacional, cometió una racha de errores. El concierto en la frontera fue un fracaso . El golpe del 30 de abril no obtuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y el escándalo de la plata destinada a atender a militares venezolanos en Cúcuta demostró su falta de experiencia administrativa. La invasión de hace tres semanas solo fue la cereza en el pastel .

Pero si no es Guaidó, ¿quién? Capriles y López, dirigentes de alcance nacional, están inhabilitados. Muchos de los otros jefes de la oposición están en el exilio. Por lo pronto, los partidos seguirán unidos en torno a él por lo que queda de su periodo legislativo. Su popularidad, aunque menguada, sigue siendo la mayor en la oposición. Sumado a esto, ningún partido quiere ser el responsable de fracturar la alianza.

En todo caso, el intento de golpe le cae a Maduro como anillo al dedo y encaja en su narrativa de enfrentar una oposición golpista. Hoy, Guaidó corre el riesgo de terminar en la cárcel. Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, aseguró que “no se salva de esta”. Es probable que el régimen no lo encarcele para no torear a la comunidad internacional, pero otros miembros de la oposición no tienen el mismo blindaje.

El reconocimiento internacional es determinante, y también juega a favor de Guaidó. Aunque el presidente interino ha ido perdiendo aliados poderosos –John Bolton se fue de la Casa Blanca, Mauricio Macri de la Presidencia argentina, Carlos H. Trujillo de la Cancillería colombiana– todavía tiene el reconocimiento de más de 50 países. Este sigue siendo su mayor logro, y la oposición no va a arriesgarlo por cambiar de líder. Armando Armas, diputado de Voluntad Popular y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la AN, le explicó a SEMANA: “La comunidad internacional está firme en el apoyo a la propuesta del presidente Guaidó de conformar un gobierno de Emergencia Nacional”.

En los próximos meses vienen las elecciones parlamentarias. La Asamblea fue elegida por el periodo 2015-2020 y las elecciones están programadas para diciembre. En principio, la presidencia de Guaidó se acaba una vez termine esta legislatura. Maduro ha jugado con la idea de aplazarlas por el coronavirus, pero igualmente podría adelantarlas si ve que le conviene.