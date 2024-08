“Kamala Harris, la elegida. La vicepresidenta es oficialmente la candidata demócrata. Así será la recta final contra Donald Trump "

Según el más reciente sondeo de ABC News con The Washington Post, realizado por la firma Ipsos, Harris tiene el 50 por ciento de la intención de voto en comparación con un 45 por ciento de Donald Trump. Esta encuesta confirma la tendencia y ya pocos o ningún estudio pone al republicano por delante.

“El camino que me trajo aquí fue, sin duda, inesperado”, dijo la vicepresidenta demócrata al iniciar la narración de su historia. Destacó la vida de su fallecida madre, quien viajó desde la India a Estados Unidos a los 19 años con la esperanza de “ser una científica que curaría el cáncer de mama”, un campo en el que consiguió avances destacados y fue una de las investigadoras más laureadas.

“Llama a la emotividad, a la fuerza, es un discurso nuevo, da una nueva esperanza a los estadounidenses, en general. Kamala Harris busca unir a todos los ciudadanos alrededor de un nuevo camino que encarnaría ella misma. Se ha mostrado muy carismática. Esa idea es la que está llamando mucho más a los electores estadounidenses, no solo es para los demócratas, para los que están indecisos, sino para todos los votantes a fin de convocarlos alrededor de este discurso”, le manifestó Felipe Cifuentes, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, a SEMANA.

Pero los ataques hacia Donald Trump también fueron una constante del discurso de Harris ante las más de 5.000 personas que estaban en el recinto y los millones que siguieron su intervención de manera remota. “Las consecuencias de devolver a Donald Trump a la Casa Blanca son extremadamente graves. Consideremos no solo el caos y la calamidad cuando estuvo en el cargo, sino también la gravedad de lo que sucedió cuando perdió las últimas elecciones”, dijo del expresidente. Señaló que si fuera electo sería volver atrás al país.

“Donald Trump tiene que dedicarse a contrarrestar a los demócratas con el tema de las políticas, en lo que se ha fallado, cómo se van a solucionar los verdaderos desafíos que tiene el país. No entrar en el insulto personal o en el ataque humillante. Tiene que estar con las políticas, cómo contrarrestar el desafío que hay en la frontera sur, el tema de la inflación y los trabajos”, aseguró Cristhian Mancera, analista político y concejal del Distrito 11 del condado Miami Dade.

Las demás estrellas

“Como su presidente he estado decidido a hacer que Estados Unidos siga avanzando, no retrocediendo. A oponerme al odio y la violencia en todas sus formas, a ser una nación en la que no solo vivamos con la diversidad, sino que prosperemos gracias a ella”, manifestó el mandatario. Aseguró que en estos momentos el país se encuentra en una “batalla por su alma”.