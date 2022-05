La amenaza del presidente de México a Estados Unidos, previa a la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que si no son invitados todos los países a la Cumbre de las Américas, él no asistirá.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

“No quiero que continúe la misma política en América, y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos”, enfatizó.

El domingo pasado, durante su visita a Cuba, López Obrador sostuvo que insistiría al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que convoque a todos los países del continente, al cónclave, esto tras la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que han tenido continuos roces diplomáticos con las últimas administraciones estadounidenses.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han crispado más desde lo que Washington califica como “ola de opresión”, es decir, la reacción del gobierno de La Habana, tras las inéditas protestas de julio de 2021 en la isla, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, según la ONG con sede en Miami, Cubalex.

Por otro lado, el gobierno de Biden no reconoce a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que fueron reelegidos en comicios fraudulentos.

La presidente de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, también se unió al llamado de López Obrador y pidió que no se deje fuera de la Cumbre de las Américas a ningún país.

“Compartimos con el presidente de México, Andrés López Obrador, que en cualquier cumbre que se hable de las Américas, deben participar todos los países que integramos la comunidad americana”, dijo Castro.

“Es América la que debe reflexionar para tener un plan de desarrollo común, asentado en la unidad cultural y social, desde la historia y el cariño que nos vinculan”, añadió Castro, quien pidió una agenda de trabajo regional “basada en el respeto de los derechos humanos, las posibilidades de inversión y de desarrollo”.

Recientemente, el propio AMLO, quien realiza una gira por Centroamérica, había pedido a su homólogo Joe Biden que no excluyera a nadie de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles en junio.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Brian Nichols, ya había adelantado que no invitarían a Cuba, Nicaragua y Venezuela. “Es una decisión del presidente Joe Biden, pero yo creo que ha sido bien claro que [...] los países que por sus acciones no respeten la democracia, no van a recibir invitaciones”, comentó Nichols.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, también había declarado al Diario El Universal que la próxima Cumbre de las Américas no debe excluir a dichos países o de lo contrario sería mejor cambiarle el nombre a dicha reunión.

