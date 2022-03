La extraña desaparición de Putin en medio de un discurso televisivo en vivo

El presidente ruso, Vladimir Putin, desapareció repentinamente este viernes de la televisión en pleno discurso durante un gran concierto en Moscú para celebrar la anexión de la Crimea ucraniana en 2014.

Putin estaba alabando el heroísmo de los soldados rusos desplegados en Ucrania, ante decenas de miles de personas en un estadio, cuando de repente la cadena de televisión pública rusa Rossiya-24 comenzó a mostrar otros momentos del mismo acontecimiento, discursos oficiales y canciones populares.

Quince minutos después, la televisión retomó la difusión de la intervención del mandatario ruso en diferido.

Por otra parte, Putin acusó este viernes a Ucrania de “retrasar” las negociaciones para poner fin al conflicto y estimó que sus dirigentes tienen peticiones “que no son realistas”, durante una conversación con el canciller alemán, Olaf Scholz.

“El régimen de Kiev busca por todos los medios retrasar el proceso de negociaciones, presentando propuestas que no son realistas”, dijo el Kremlin en un comunicado que resume la conversación entre los dos dirigentes.

Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, dijo a la prensa que la entrevista entre los dos responsables fue “dura”.

También añadió que el presidente ruso hablará con el jefe de Estado francés este viernes por la tarde.

Peskov consideró prematuro hablar sobre el acuerdo que los dos países podrían alcanzar. “Puedo decir que la delegación rusa está mostrando la voluntad de trabajar mucho más rápido de lo que se está haciendo en este momento [...]. Desgraciadamente, la delegación ucraniana no está lista para acelerar las negociaciones”, explicó.

Rusia desea negociar con Ucrania un estatuto de neutralidad y desmilitarización.

Las autoridades ucranianas, sin mencionar esta neutralidad pero dando por hecho que no podrán unirse a la Otan, reclamaron que se elija a países garantes de su seguridad que saldrán en su defensa militarmente en caso de agresión.

Ucrania también exige la retirada de las fuerzas rusas y el respeto de su integridad territorial. Rusia reconoció ya la independencia de dos regiones separatistas del este de Ucrania y se anexionó Crimea hace ocho años.

Schwarzenegger pide a Putin parar la guerra en Ucrania

El actor y político austríaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger urgió el jueves al mandatario ruso Vladimir Putin a parar la guerra “sin sentido” en Ucrania, en un video en el que denunció la “propaganda” del Kremlin y llamó “héroes” a los rusos que protestan contra el conflicto.

“Ucrania no comenzó esta guerra”, afirmó la estrella de Terminator y exgobernador de California, en un emotivo mensaje subtitulado en ruso y en inglés, dirigido al pueblo de Rusia y a las tropas rusas.

“Les hablo hoy porque están sucediendo cosas en el mundo que se les ocultan, cosas terribles que deben saber”, afirmó.

El video de nueve minutos fue difundido en la cuenta en Twitter de Schwarzenegger, que tiene 4,9 millones de seguidores. Al momento de la publicación, entre esos seguidores estaba la cuenta oficial del presidente ruso, @KremlinRussia_E.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, retuiteó el mensaje de Schwarzenegger, que se volvió viral.

“No solo estamos presenciando un ataque brutal y violento dirigido por el Kremlin contra el pueblo ucraniano, estamos presenciando una guerra de la verdad contra la tiranía. Como explica Schwarzenegger, no culpamos al pueblo de Rusia, y necesitamos que sepan lo que su gobierno les está ocultando”, escribió el secretario de Estado.

Schwarzenegger, un excampeón de culturismo nacido en Austria, cuyo filme Red Heat (Infierno rojo, 1988) fue la primera película estadounidense filmada en la Plaza Roja de Moscú, habló de su afecto de larga data por el pueblo ruso y de su emoción al conocer a su ídolo, el levantador de pesas ruso Yuri Vlasov, cuando tenía 14 años.

“La fuerza y el corazón del pueblo ruso siempre me han inspirado”, dijo. “Es por eso que espero que me dejen contarles la verdad sobre la guerra en Ucrania”.

“Sé que su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para ‘desnazificar’ a Ucrania”, dijo.

“Esto no es cierto. Los que están en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra. Esta no es la guerra del pueblo ruso”, aseguró.

“Mis nuevos héroes”

Schwarzenegger dijo que “el mundo se ha vuelto contra Rusia debido a sus acciones en Ucrania: manzanas enteras han sido arrasadas por la artillería y las bombas rusas, incluido un hospital infantil y un hospital de maternidad”.

“Debido a su brutalidad, Rusia ahora está aislada de la sociedad de naciones”, señaló.

En un sentido llamamiento a las tropas rusas, Schwarzenegger recordó las heridas sufridas por su padre mientras luchaba con los nazis en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial.

“Estaba destrozado física y mentalmente y vivió el resto de su vida con dolor”, dijo. “A las tropas rusas que escuchan este mensaje [...] no quiero que estén destrozados como mi padre”.

“Esta no es la guerra para defender a Rusia que pelearon sus abuelos o sus bisabuelos”, dijo. “Esta es una guerra ilegal. Sus vidas, las extremidades de sus cuerpos, sus futuros han sido sacrificados por una guerra sin sentido condenada por el mundo entero”.

Y dirigiéndose directamente a Putin, Schwarzenegger dijo: “Tú comenzaste esta guerra. Estás liderando esta guerra. Puedes detener esta guerra”.

Cerró el mensaje elogiando a los rusos que se arriesgan a ser arrestados por protestar contra la guerra. “El mundo ha visto su valentía”, les dijo. “Ustedes son mis nuevos héroes”.

El portavoz de Schwarzenegger, Daniel Ketchell, dijo en The New York Times que el video proviene “del corazón de Arnold, no del gobierno”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó a Putin de “criminal de guerra” por su “operación militar especial” en Ucrania, lanzada el 24 de febrero. Desde entonces, la ONU ha documentado más de 500 civiles muertos y más de 1.000 civiles heridos, así como más de tres millones de refugiados.

*Con información de AFP.

