La liebre y las tortugas: Donald Trump sigue arrasando en las primarias republicanas. Estas son las claves de la campaña presidencial del magnate

Era previsible hasta cierto punto que en las primarias republicanas presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump tuviera una aplastante victoria. Para la gran mayoría la pregunta no era si el expresidente iba a ganar la nominación, sino por cuánto. Esa ha sido la realidad en las dos elecciones estatales que se han vivido en las últimas dos semanas, que muestran cómo el exmandatario sigue más vivo que nunca y sus aspiraciones a volver a la Casa Blanca son una realidad.

Con el 54 por ciento de los votos, el expresidente Trump volvió a triunfar en las primarias republicanas, esta vez ganando en New Hampshire, luego de que la semana pasada también obtuviera la victoria en Iowa con el 51 por ciento de los comicios republicanos de dicho estado. Ahora el magnate y líder del partido político tiene la mira puesta en Carolina del Sur, donde a finales de febrero buscará seguir sumando apoyos para ser el candidato presidencial.

El candidato presidencial republicano y ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra en el escenario durante su mitin nocturno de primarias en el Sheraton el 23 de enero de 2024 en Nashua, New Hampshire. (Foto de Alex Wong/Getty Images) | Foto: Getty Images

La realidad es que Trump no tiene rival que le haga sombra en las primarias republicanas y, de a poco, los contendientes han ido rindiéndose a favor del expresidente y uniéndose a su campaña. Paulatinamente, la intención de voto del magnate fue subiendo, mientras que sus flojos contrincantes se ahogaban de a poco. Ahora, solo un milagro electoral o judicial podría sacar al expresidente de la carrera.

En principio, parecía que el rival más fuerte para el republicano era el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien en un momento del año pasado estaba luchando codo a codo contra Trump en las encuestas, pero que de a pocos se fue desinflando hasta quedar relegado a un incómodo segundo lugar. Ad portas de los comicios en New Hampshire, DeSantis tiró la toalla y adhirió a la campaña del expresidente, quien llevaba meses insultándolo.

La candidata presidencial republicana, ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, pronuncia un discurso en su mitin nocturno de primaria en el Centro de Conferencias Grappone el 23 de enero de 2024 en Concord, New Hampshire. (Foto de Tasos Katopodis/Getty Images) | Foto: Getty Images

Con este panorama, la única otra contendiente a la nominación republicana es Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y quien en el pasado fue la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el Gobierno de Donald Trump. Si bien no tuvo malos porcentajes de votación, llegando al 19 por ciento en Iowa y a 43 puntos en New Hampshire, sigue estando demasiado lejos de siquiera hacerle cosquillas al líder republicano de cara a las siguientes elecciones en cada estado.

El candidato presidencial republicano, el expresidente estadounidense Donald Trump, habla con los periodistas mientras visita el lugar de votación en la escuela secundaria Londonderry el 23 de enero de 2024 en Londonderry, New Hampshire. | Foto: Getty Images

Si Trump es encontrado culpable de alguno de los delitos que se le acusan, como haber intentado cambiar de manera ilegal los resultados de las elecciones, quedarse con documentos clasificados del Gobierno y juicios civiles por cargos de fraude fiscal y difamación, la Corte Suprema no podría, en teoría, anular su candidatura, pero sí sería un duro golpe de cara a las potenciales elecciones contra Biden. Todo está por verse; no obstante, la realidad es que hoy no hay nadie que pueda evitar que el antiguo mandatario tenga fáciles conquistas por todo el territorio nacional.