Ladrones robaron casa de perro callejero, pero su desconsuelo hizo que se la devolvieran

Un hecho insólito se presentó en Ecuador en los últimos días, se conoció a través de las redes sociales y medios locales y los videos de las cámaras de seguridad, mismos en los que se logró evidenciar la triste y conmovedora historia.

El hecho se presentó en el barrio Nuestra Señora de la Merced, en Quito, capital ecuatoriana, cuando dos hombres que pasaban en camionetas se bajaron para llevarse la casa de un perro.

“La casa estaba empotrada en el piso y la pared con unos pernos”, indicó una vecina para el reporte del medio local Ecuavisa.

El robo quedó grabado por las cámaras de seguridad, según los medios locales, y el perro que vivía en ella, identificado como Manchas, fue abandonado hace un par de años en la zona. Con ayuda de varios vecinos, lograron obtener y pintar la casa, así como el mantenimiento del animal.

Pues bien, luego de que los videos se hicieran virales en las redes sociales, en los que los vecinos informaron que el perrito estaba durmiendo en la calle, días después indicaron que los ladrones devolvieron una nota pidiendo disculpas.

“¡Perdón! No creímos que tuviera dueño porque no vimos al perrito y quisimos dársela a un perrito que no tiene casa y vive más abajo. Vamos a venir a darle comida, no quisimos hacerle daño”, fue la razón que dieron los presuntos ladrones después de regresar la casa.

Perrito se enfrentó a dragón en obra teatral

Las redes sociales y plataformas digitales son espacios que albergan un sinfín de contenidos. A través de estas herramientas, los cibernautas suelen compartir videos e imágenes de cosas que llaman su atención, de hecho, en ocasiones, estas se vuelven virales y alcanzan niveles notables de audiencia.

Precisamente, este fue el caso de un video publicado por el perfil de TikTok ‘Bukele2024′. Las imágenes muestran las acciones ocurridas durante una obra de teatro en la calle, donde un perro se robó el show.

Con una temática de fantasía en la edad media, en el video se observa a un sujeto vestido de caballero y el diseño de un enorme dragón, el cual tuvo que enfrentarse a un rival inesperado.

El ‘héroe’ de la historia fue nada más y nada menos que un perro, el cual mordió la cola del dragón mientras el público no podía controlar su risa. La reacción del canino tuvo que ser frustrada por el caballero, quien tomó su espada falsa para ahuyentarlo y permitir que el dragón escapara.

No obstante, el perro no toleró que su rival huyera, por lo que luego se enfrentó valerosamente al caballero para arremeter nuevamente contra el dragón de utilería. En esa segunda oportunidad, el animal mordió la cabeza de la ‘criatura’, motivando otra tanda de risas entre la multitud.

Además de hacerle frente al dragón, el perro también encaró al caballero. - Foto: Captura de pantalla TikTok bukele_2024

Aunque la publicación no precisa el lugar exacto ni la fecha en que ocurrieron los hechos, hasta el momento, el video acumula más de 660.000 reproducciones y ha recibido miles de interacciones en la plataforma TikTok. Como era de esperarse, los usuarios se manifestaron con creativos comentarios.

“Jajaja, no es un pájaro, no es un avión.... es superfirulais😂😂😂”; “Firulais son todos los perritos sin hogar, viven en la calle, apoyemos a todos los Firulais, necesitan comida y cariño, son fieles y son como niño”; “da gusto ver a un pueblo sin miedo a salir a las calles”; “Ojalá se haya ganado un poquito de comida, agua y mucho amor”; “Él fue más valiente, se enfrentó al dragón 😅”; “Firulay quería ser el protagonista de la obra 😂😂😂😂”; “ni en Hollywood podrían haberlo hecho mejor... un Oscar para Firulais”, dicen algunos de los comentarios destacados.