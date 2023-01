Viral | “No es posible”: la reacción de una mujer cuando le cobraron la mitad de la cuenta en una primera cita

En medio de una primera cita se tienen varias expectativas de la otra persona, que no siempre son reales o que incluso no serán suplidas; para llegar a una primera cita con una persona se supondría que hubo algo en común entre ambos personajes que los llevó a conocerse en otros espacios, con el fin de para validar, si es posible, que de su gusto nazca una relación.

Por medio de su cuenta personal en TikTok un influenciador reconocido mostró un episodio que vivió cuando la chica de sus sueños accedió a tener una cita con él. Los hechos generaron un fuerte debate en dicha red social.

El generador de contenido Benfurken, consiguió que una chica que vio en el parque accediera a tener una cita con él, luego de varios intentos fallidos. Después de algunas interacciones por mensajes, la pareja se dispuso a reunirse en un restaurante ubicado en la Condesa (Ciudad de México).

Benfurken se encargó de grabar todo lo que sucedió por medio de un video que compartió en sus redes sociales. “Por fin logré salir con la chica que me gusta, pero, ¿quién tiene que pagar todo, ella o yo? ¿O mitad y mitad?”, comenzó diciendo el influenciador. Luego de ingresar al establecimiento, el tiktoker se mostró bastante incómodo por la cantidad de platos que estaba pidiendo su acompañante.

Hay situaciones en donde una ruptura amorosa puede causar más daño que una lesión física, según expertos en salud mental. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Incluso el influenciador le mencionó a la joven que uno de los platillos que pidió estaba algo costoso, para ese momento el generador de contenido abandonó la mesa y comenzó a hablar desde un baño e indica que para él quien debe cancelar la cuenta es quien invitó a la chica; sin embargo, da a entender que hará que la chica pague su plato con el fin de ver su reacción, dejando claro que es la primera vez que lo hace.

“Amigos debo confesarles que estoy un poco nervioso o bastante, diría yo; porque es algo que yo nunca he hecho y es algo que creo que no está bien. Considero que si tú invitas a salir a una niña, opino que debes tratarla como una dama y ser bien atento y si tú estás invitando, tú pagar, si no mejor, no la invites o invítala a algo que tú puedas costear, pero, nunca lo he hecho entonces estoy nervioso”.

Mujer se molesta al enterarse que pagará la cuenta en su primera cita. - Foto: Captura de pantalla TikTok@benfurken

Luego de sus declaraciones el joven recibe la cuenta; en el recibo está la cifra que debería cancelar la otra persona si la cuenta se divide en dos, en ese momento, el influenciador pasa su tarjeta y le dice a la mesera que se cobre la mitad, tiempo después le dice a la chica que si le puede ayudar con la otra mitad.

Posteriormente, la mesera pregunta que si van a incluir el servicio en la cuenta a lo que el joven accede a dar un 20 % de propina del valor de la cuenta. Posteriormente, el joven le pregunta a la chica si cree que puede poner esa cantidad (la propina) y también lo que él le había pedido antes (mitad del valor de la cuenta) a lo que la chica contesta. “Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta y aparte el servicio”.

La mujer abandona la mesa, luego de conocer que tendrá que pagar la mitad de la cuenta y la propina en la primera cita. - Foto: Captura de pantalla TikTok@benfurken

A lo que él contesta, “pero te había dicho que ponía el coche y tú la gasolina” y ella dice “pero, es la primera vez que me invitas a salir y eso no se hace”. La mujer se enoja y abandona la mesa y le dice al chico que no necesita que la lleve a la casa que ella se va en Uber. Posteriormente, se ve como la chica habla de manera personal, y alejada de la mesa, con la mesera y se ve como esta va a cancelar la parte de la cuenta que le compete, momento en el que irrumpe el influenciador y le menciona que todo se trata de una broma.