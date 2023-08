Lo que Colombia debería aprender de Chile, un país aparentemente blindado contra los sismos

Este jueves 17 de agosto quedará en la memoria de los colombianos como el día en que un sismo de 6,1 sacudió Bogotá y que desencadenó 48 réplicas en todo el país. Las alarmas sonaron, millones de personas evacuaron y, por fortuna, no hubo que lamentar pérdidas humanas por caídas de edificaciones o derrumbes. Sin embargo, quedó en evidencia que no hay una cultura sísmica y que falta mucho por hacer para evitar entrar en pánico ante estas eventualidades propias de la naturaleza.

Temblor en Colombia ha tenido 41 réplicas

Cundinamarca y Meta, los departamentos con más reportes