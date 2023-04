Lo último | Japón fracasa en poner una nave en la Luna, ¿qué pasó?

El alunizaje no pudo llegar a un feliz término.

Malas noticias para Japón. El módulo Hakuto-R Mission 1 de la empresa ispace no pudo llegar a la Luna de la manera satisfactoria y en la transmisión en vivo se pudo conocer que perdieron contacto con la nave.

“No pudimos completar el alunizaje. Hablaremos con los ingenieros para comunicarles qué fue lo que sucedió, pero lo que les puedo decir es que estamos orgullosos de esta misión” dijo Takeshi Hakamada, fundador y director general de ispace, empresa que buscaba hacer historia.

La transmisión en vivo tuvo que ser interrumpida y no se conocieron detalles sobre lo que pudo haber pasado con la nave, la cual se encontraba muy cerca de la superficie lunar.

“Hasta el momento no sabemos si nuestra nave pudo aterrizar o no [...] Eso sí, no nos rendiremos ni renunciaremos y seguiremos adelante. Ya tenemos listas la misión 2 y 3 y gracias a esta misión, tenemos datos valiosos que nos podrán ayudar en el futuro”, afirmó Hakamada, palabras que dieron por terminada la transmisión en vivo.

El módulo, del cual se desconoce su suerte, es de apenas tres metros de alto y 340 kilos de peso. Estuvo en la órbita lunar desde el pasado mes de marzo y fue lanzado en diciembre de 2022 desde la Tierra por uno de los cohetes Falcon 9 de SpaceX.

Hasta ahora, solo Estados Unidos, Rusia y China han conseguido poner un robot en la superficie de la Luna, en todos los casos en programas promovidos por el gobierno. El modelo transportaba varios robots lunares, incluido un modelo en miniatura japonés de apenas ocho centímetros.

El proyecto fue uno de los cinco finalistas de la competición de Google Lunar X para colocar un róver en la Luna antes de 2018, plazo que expiró sin ganador.

Más misiones al espacio; estas serían financiadas por la Nasa

La Nasa informó que seleccionó 14 proyectos experimentares que buscarán aportar bases importantes en las próximas misiones que se lleven a cabo en la Luna, Marte y la exploración de otros planetas del Sistema Solar y más allá. Entre los programas seleccionados, diez serán financiados por primera vez por la Niac.

El anuncio de la entidad espacial afirmó que se llevará a cabo una inversión hacia ciertos proyectos que tienen como objetivo acelerar los viajes espaciales. Los elegidos fueron seleccionados a partir de los parámetros estipulados por el Programa de Conceptos Avanzados Innovadores (Niac). Los proyectos resolverán y aportaran información relacionada con la explotación espacial y la obtención de recursos de los planetas.

La Nasa llevará a cabo una inversión hacia ciertos proyectos que tienen como objetivo acelerar los viajes espaciales. - Foto: Getty Images

En total, la inversión será de 175.000 dólares, la cual se destinará para el desarrollo de las técnicas de fabricación, sistemas de energía, sensores y vehículos innovadores.

“La Nasa se atreve a hacer posible lo imposible. Eso solo se puede lograr gracias a los innovadores, pensadores y hacedores que nos ayudan a imaginar y prepararnos para el futuro de la exploración espacial”, indicó Bill Nelson, administrador de la Nasa con respecto al anuncio de la financiación, “el programa Niac ayuda a brindar a estos científicos e ingenieros con visión de futuro las herramientas y el apoyo que necesitan para impulsar la tecnología que permitirá futuras misiones de la Nasa”.